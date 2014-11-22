نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عرضه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل مصلی نماز جمعه شهر کرمانشاه و به مناسبت دومین روز از هفته بسیج برپا شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای ابلاغ دستور مقام معظم رهبری برای توسعه و تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور بسیج سازندگی اقدام به آموزش و اعطای تسهیلات برای تقویت تولید کرد.

منصور فتاحی اظهار داشت: امروز بخشی از خروجی این آموزشها و تسهیلات در 14 غرفه و در قالب نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مرکز استان کرمانشاه به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: در هر غرفه دستاوردهای حوزه ای خاص به نمایش درآمده است و تا ششم آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با همکاری جهاد کشاورزی و اداره کل شیلات استان کرمانشاه برگزار شده است، گفت: تولیدات دامی، گوشت سفید و قرمزف زعفران و محصولات گلخانه ای، شلایت و تکنولوژی های جدید کاشت محصولات کشاورزی و... به نمایش در آمده است.

وی همچنین از تداوم اعطای تسهیلات برای علاقه مندان در فعالیت های اقتصاد مقاومتی خبر داد.