۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

همزمان با دومین روز از هفته بسیج؛

نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه گشایش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در 14 عرصه تولیدی درکرمانشاه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عرضه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل مصلی نماز جمعه شهر کرمانشاه و به مناسبت دومین روز از هفته بسیج برپا شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای ابلاغ دستور مقام معظم رهبری برای توسعه و تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور بسیج سازندگی اقدام به آموزش و اعطای تسهیلات برای تقویت تولید کرد.

منصور فتاحی اظهار داشت: امروز بخشی از خروجی این آموزشها و تسهیلات در 14 غرفه و در قالب نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مرکز استان کرمانشاه به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: در هر غرفه دستاوردهای حوزه ای خاص به نمایش درآمده است و تا ششم آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با همکاری جهاد کشاورزی و اداره کل شیلات استان کرمانشاه برگزار شده است، گفت: تولیدات دامی، گوشت سفید و قرمزف زعفران و محصولات گلخانه ای، شلایت و تکنولوژی های جدید کاشت محصولات کشاورزی و... به نمایش در آمده است.

وی همچنین از تداوم اعطای تسهیلات برای علاقه مندان در فعالیت های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

 

 

کد مطلب 2426078

