کاهش ۵۰ هزار نفری ظرفیت عمره/ افزایش ۵ درصدی هزینه اعزام

ناصر خدر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرایط مراکز اقامتی در مدینه منوره و کندی ساخت و ساز باعث شده که ظرفیت اعزامهای عمره کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در عمره سال قبل ۸۰۰ هزار نفر اعزام شدند، افزود: در دوره جدید ۷۵۰ هزار نفر اعزام خواهند شد که البته اعزامها در دو نوبت انجام می شود که دور اول از نیمه آذر ماه آغاز و دور دوم نیز در نیمه فروردین ۹۴ انجام می شود.

معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه ۳۰ درصد هتل های مدینه از گردونه خارج شده اند، تاکید کرد: این هتلها خدمات پایین و بی کیفیتی به زائران ایرانی ارائه می کردند که باعث نارضایتی آنان شده بود به همین دلیل از چرخه خارج شدند.

خدر نژاد از افزایش ۵ درصدی هزینه اعزام به عمره مفرده خبر داد و گفت: در سال جاری هزینه عمره افزایش پیدا کرده است بطوریکه بیشترین قیمت به دو میلیون و ۶۷۷ هزار تومان و کمترین مبلغ نیز یک میلیون و ۸۷۲ هزار تومان رسیده است این درحالی است که حداقل هزینه عمره دوره قبل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.

به گفته وی، این افزایش قیمت عمره به دلیل کاهش تعداد هتلها و ساخت و سازهایی است که در عربستان انجام شده و نرخ بلیط تاثیری در افزایش قیمت نداشته است.

خدرنژاد افزود: برای ثبت نام در کاروانهای عمره ابتدا اولویت های یک تا ۳۵۰ اعلام شد که البته در صورت عدم تکمیل ظرفیت از اولیتهای بعدی نیز برای ثبت نام دعوت می شود.