آموزش تئاتر خیابانی در استان فارس پیگیری می شود

بهمن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای بحث آموزش تئاتر خیابانی به ویژه در شهرستان های استان برنامه هایی در نظر گرفته شده، گفت: چهار نفر از آقایان فعال که در زمینه تئاتر خیابانی تخصص های لازم را دارند برای اعزام به شهرستان های استان به جهت آموزش و ساماندهی و بررسی وضعیت تئاتر خیابانی شهرستان ها در نظر گرفته شده اند.

وی با عنوان اینکه زمان تحقق این امر منوط بر تحقق بودجه مشخص خواهد شد، بیان کرد: اولویت این اعزام های آموزشی با شهرستان های دارای پتانسیل های تئاتر خیابانی مانند کازرون، فسا، مرودشت و نی ریز خواهد بود.

رئیس انجمن نمایش فارس گفت: تئاترهای خیابانی استان فارس به لحاظ محتوایی جزو پنج استان برتر در کشور محسوب می شوند ولی همواره به مسئله آموزش کمتر در تئاتر خیابانی استان توجه شده است.

سلیمانی ادامه داد: بعضی از افراد این عرصه در استان مشتاق به کار هستند اما به مسئله آموزش کمتر اهمیت می دهند و همین موجب افت نمایش های خیابانی چه از لحاظ فنی و چه محتوایی می شود.

وی تاکید کرد: اگر در زمینه آموزش پیگیری های بیشتری صورت بگیرد می توان رشد بهتری را در تئاتر خیابانی استان شاهد بود.

رئیس انجمن نمایش فارس یادآور شد: پتانسیل های خوبی در زمینه تئاتر خیابانی در فارس وجود دارد چنانچه زیرساخت های این عرصه حتی پیش از انقلاب نیز در استان مهیا بوده و کارهایی اجرا می شده است.

سلیمانی با بیان اینکه کارهایی برای افزایش محتوایی تئاترهای خیابانی در حال انجام است، ابراز داشت: جلسات هفتگی تئاتر خیابانی و هم اندیشی ها و گفت و گوهای دوستانه فعالان این عرصه برگزار می شود که علاوه بر اینکه جنبه آموزشی دارند می توانند از لحاظ تبادل تجربه فعالان نمایش خیابانی نیز اثرگذاری هایی را داشته باشند.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه دیدن کارهای بین المللی تئاتر خیابانی از شاخص های تاثیر گذار در زمینه آموزش محسوب می شود، تلاش هایی برای انتقال فیلم های چنین برنامه هایی از تهران فراهم شده است تا فعالان عرصه تئاتر خیابانی در فارس بتوانند از آن ها استفاده کنند.

رئیس انجمن نمایش فارس تاکید کرد: افرادی که در استان در این عرصه فعالیت می کنند باید تغییر رویه داده و در جهت به روز کردن هنر خود که با مطالعه و تحقیق امکان پذیر است، قدم بردارند.