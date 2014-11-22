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۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷

کارشناس حمل و نقل جاده ای مطرح کرد :

رانندگان اتوبوس های بین جاده ای به مراکز معاینه فنی استاندار مراجعه نمی کنند

رانندگان اتوبوس های بین جاده ای به مراکز معاینه فنی استاندار مراجعه نمی کنند

یک کارشناس حمل و نقل جاده ای گفت: در حال حاضر کار به جایی رسیده است که در صورت سختگیری از سوی مراکز معاینه فنی رانندگان خودروها دیگر به آن مراکز مراجعه نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد خان بلوکی بااشاره به عدم رعایت قوانین توسط برخی از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین و اتوبوس‌های برون شهری نه بدون بازدید خودرو اظهار کرد: به دلیل ازدیاد و رقابت میان مراکز معاینه فنی آن‌ها برای کسب درآمد بیشتر به این روش روی آورده‌اند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر کار به جایی رسیده است که در صورت سختگیری  از سوی مراکز معاینه فنی رانندگان خودروها دیگر به آن مراکز مراجعه نخواهد کرد.

این کارشناس حوزه حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: پلیس باید نظارت بیشتر و دقیقتری بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودروها داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین گفت: گرچه وضعیت استاندارد لوازم یدکی خودروهای سنگین همانند خودروهای سواری از وضعیت خوبی برخوردار نیست و از سازمان استاندارد توقع بیشتری در کنترل و نظارت وضعیت استاندارد قطعات می‌رود.

محمد خان بلوکی در ادامه از توقیف دو مرکز معاینه فنی خودرو توسط نیروی انتظامی به دلیل صدور برگه معاینه فنی اتوبوس‌ها و کامیون‌های برون شهری خبر داد و گفت: پس از این اقدام نیروی انتظامی بروز چنین تخلفاتی از سوی این مراکز نزدیک به صفر شده است.

این کارشناس حوزه حمل و نقل جاده ای در پایان خاطرنشان کرد: بروز چنین رفتارهایی از طرف صاحبان مراکز معاینه فنی و رانندگان موجب کاهش ایمنی سفر و بروز حوادث و تلفات در جاده‌ها می‌شود.

 

کد مطلب 2426098
حبیب احسنی پور

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