به گزارش خبرنگار مهر، سیما تیرانداز بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون ایران قصد دارد برای آموزش افراد مبتدی و علاقمندان به هنر بازیگری که پیش از این در این زمینه تجربه ای نداشته اند، کلاس اموزش بازیگری برگزار کند.

این کارگاه آموزشی «آشنایی با مبانی و اصول اولیه بازیگری» نام دارد و علاقمندان 18 سال به بالا می توانند در این کارگاه آموزشی که به صورت فشرده و در 5 جلسه برگزار می شود، شرکت کنند.

این کارگاه از اواخر آذرماه در آموزشگاه فرهنگی هنری «تماشاگه راز» واقع در خیابان یوسف آباد، بالاتر از میدان کلانتری، بین خیابان 52 و 54، پلاک 410 برگزار می شود. علاقمندان می توانند چگونگی ثبت نام در این کارگاه را از طریق شبکه اجتماعی سیما تیرانداز پیگیری کنند.

تیرانداز از 25 تا 29 آبان در ویژه برنامه «سوگ چامه ها» نمایش «آب و آیینه» را با بازی خودش و بهاره مشیری به صحنه برده بود.