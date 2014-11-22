۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۶

احمد خانی:

زیربنای کتابخانه های زنجان 30 هزار متر مربع است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل نهاد کتابخانه های استان زنجان با اشاره به اینکه هم اکنون 80 باب کتابخانه در زنجان فعال است، گفت: زیر بنای این کتابخانه ها بیش از 30 هزار متر مربع است.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیع احمد خانی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از خادمان کتاب توجه به امر کتابخوانی در جامعه را امری بسیار ضروری دانست و افزود: توجه به مطالعه کتاب باعث توسعه همه جانبه کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: 68 هزار و 85 نفرعضو کتابخانه های استان زنجان می باشند.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان گفت: خوشبختانه بسیاری از کتابخانه های استان زنجان به اینترنت پر سرعت کانکت می باشند.

احمد خانی تاکید کرد: در استان زنجان چهار باب کتابخانه خیر ساز وجود دارد و زیر بنای این کتابخانه ها 4 هزار و 600 متر مربع و مساحت 10 هزار متر مربع است.

وی در ادامه گفت: دو کتابخانه هم توسط خیر ساز در حال انجام می باشد.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان یاد آورشد: کتابخانه گلشهر کاظمیه با زیر بنای سه هزار و 400 متر مربع در حال احداث است و تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

احمدخانی افزود: یکی از شاخص‌های توسعه هر کشوری افزایش سرانه مطالعه می باشد.

وی تصریح کرد: با افزایش سرانه مطالعه در جامعه علاقه‌مندی مردم به کتابخوانی نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان گفت: در راستای توسعه و ترویج امر کتابخوانی باید همه دستگاههای فرهنگی و به خصوص رسانه ها همکاری لازم را داشته باشند.

در پایان این مراسم از مدیر مسئول خبرگزاری مهر به عنوان فعال در حوزه امر کتابخوانی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 2426148

