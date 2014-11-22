دعوت از شخصیتهای تقریبی برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی هیأتی از مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی به نمایندگی از آیت الله اراکی به دیدار شخصیتهای دینی، سیاسی و فکری لبنان رفته و از آنان برای مشارکت و حضور در این کنفرانس دعوت به عمل آوردند.

آغاز دیدارهای این هیأت از سفارت ایران و با حضور دکتر "محمد فتح علی" سفیر ایران در بیروت و اعضای این سفارت انجام شد و هیأت مذکور اهداف خود از این دیدارها، اهداف کنفرانس وحدت امسال، نشست های آن و جوایز در نظر گرفته شده در آن را برای حضار شرح دادند.

از جمله دعوت شدگان به این کنفرانس، "سید هاشم صفی الدین" رئیس شورای اجرایی حزب الله، "شیخ احمد الزین" رئیس هیأت امنای تجمع علماء المسلمین "دکتر خلیل حمدان" رئیس شورای اجرایی جنبش الامل "دکتر حاج حسین الخلیل" معاون سیاسی دبیر کل حزب لله، "شیخ عفیف نابلسی"، "شیخ ماهر حمود" دبیر کل اتحادیه علمای مقاومت و...بودند.

این هیئت در ادامه بازدیدهای خود با شیخ عبدالأمیر قبلان، سید علی فضل الله، خانواده امام موسی صدر و خانواده شهید حاج عماد مغنیه دیدار کردند. شایان ذکر است که کنفرانس وحدت امسال در تاریخ هفتم الی نهم ژانویه ۲۰۱۵ و در هفته وحدت اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.