فرهنگ عمومی و سبک زندگی اسلامی رسالت بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر شنبه در حاشیه شورای فرهنگ عمومی استان، با تاکید بر اینکه روحیه بسیجی به عنوان یک فرهنگ متعالی باید در همه عرصه ها حفظ و تقویت شود، با اشاره به ۵ آذر ،سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و تبریک این روز اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی مهمترین رسالت بسیج فعالیت در زمینه فرهنگی، فرهنگ عمومی و سبک زندگی اسلامی است.

وی با بیان این که شجره طیبه بسیج از بناهای با برکت بنیانگذار جمهوری اسلامی است اظهار داشت: بسیج همواره در مسیر انقلاب و ولایت حرکت کرده است و راز ماندگاری آن پیوند با فرهنگ عاشوراست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: صیانت از فرهنگ بسیجی وظیفه همه ما است و باید این نعمت الهی را قدردان باشیم تا اقتدارمان پایدار بماند. بسیج مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نهادی است که مظهر عظمت و ماندگاری ملت ایران است.

ابراهیمی ادامه داد: فرهنگ بسیج در هشت سال دفاع مقدس نظام سلطه را به زانو درآورد و امروز نیز بسیج قوت قلب دوستان و خاری در چشم دشمنان است.

وی افزود: تمام تلاش دشمن این است که با اقدامات گسترده خود، فرهنگ بسیج را کم رنگ کند و مانع بسط و گسترش تفکر بسیجی و خدا محورانه در جامعه ایران اسلامی و کشورهای منطقه شود. اما بسيج امروز به عنوان يك فرهنگ و الگوي قابل صدور به كشورهاي آزادي خواه تبديل شده است كه نمونه كامل آن حزب الله لبنان و گروه هاي مقاومت در سراسر جهان است.