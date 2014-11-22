پروژه بهبود و اصلاح مراتع در استان سمنان اجرا می شود/ بیشترین درصد اراضی مرتعی در شاهرود

علی اصغر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مساحت اراضی مرتعی استان سمنان سه میلیون و ۷۳۰ هزار هکتار است و از این میزان بیشترین درصد اراضی مرتعی در شهرستان شاهرود قرار دارد.

وی گفت: کپه کاری تبدیل دیم زارهای کم بازده وبوته کاری از اقدامات انجام شده در اجرای این پروژه است.

رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: این پروژه با کشت گونه های مرتعی مانند اسپرس، قره یونجه، برو موس و گونه های باارزش آتروپلکست در مناطقی که مستعد کشت این گونه ها باشد انجام می شود.

جلالی خاطر نشان کرد: اجرای پروژه بهبود و اجرای مراتع با مشارکت بهره برداران و مجریان طرح های مرتعداری استان سمنان در روزهای آینده آغاز می شود.

وی گفت: هدف از اجرای این پروژه احیاء، افزایش پوشش گیاهی مراتع، افزایش تولید علوفه، در سطح و حفظ تنوع زیستی و گونه هایی در معرض انقراض است.

جلالی در خاتمه با اشاره به اجرای هرساله این پروژه در استان سمنان گفت: حجم اجرایی این پروژه بسته به شرایط و اعتبارات هر ساله متفاوت است که امسال مبلغ ۵۹۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی استان به اجرای این پروژه اختصاص یافته است.