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۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۵

جلالی در گفتگو با مهر:

پروژه بهبود و اصلاح مراتع در استان سمنان اجرا می شود/ بیشترین درصد اراضی مرتعی در شاهرود

پروژه بهبود و اصلاح مراتع در استان سمنان اجرا می شود/ بیشترین درصد اراضی مرتعی در شاهرود

سمنان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: پروژه بهبود و اصلاح مراتع درسطحی بالغ بر۵۰۰ هکتار از اراضی مرتعی شهرستان های هشت گانه استان اجرا می شود.

علی اصغر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مساحت اراضی مرتعی استان سمنان سه میلیون و ۷۳۰ هزار هکتار است و از این میزان بیشترین درصد اراضی مرتعی در شهرستان شاهرود قرار دارد.

وی گفت: کپه کاری تبدیل دیم زارهای کم بازده وبوته کاری از اقدامات انجام شده در اجرای این پروژه است.

رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: این پروژه با کشت گونه های مرتعی مانند اسپرس، قره یونجه، برو موس و گونه های باارزش آتروپلکست در مناطقی که مستعد کشت این گونه ها باشد انجام می شود.

جلالی خاطر نشان کرد: اجرای پروژه بهبود و اجرای مراتع با مشارکت بهره برداران و مجریان طرح های مرتعداری استان سمنان در روزهای آینده آغاز می شود.

وی گفت: هدف از اجرای این پروژه احیاء، افزایش پوشش گیاهی مراتع، افزایش تولید علوفه، در سطح و حفظ تنوع زیستی و گونه هایی در معرض انقراض است.

 جلالی در خاتمه با اشاره به اجرای هرساله این پروژه در استان سمنان گفت: حجم اجرایی این پروژه بسته به شرایط و اعتبارات هر ساله متفاوت است که امسال مبلغ ۵۹۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی استان به اجرای این پروژه اختصاص یافته است.

 

 

کد مطلب 2426177

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