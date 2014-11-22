«دموکراسی، فرهنگ و قشرهای اجتماعی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مرکز اسناد فرهنگی آسيا سخنرانی دکتر احمد سميعی گيلانی با عنوان «دموکراسی، فرهنگ و قشرهای اجتماعی» روز يکشنبه مورخ 2 آذرماه 93 از ساعت 10 الي 12 در سالن انديشه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

چنين به نظر می رسد که دموکراسی در شرايطی در جامعه تحقق می يابد که فاصله قشرهای اجتماعی بويژه از حيث فرهنگی، کمتر باشد... و اين تقديس دموکراسی در دوره های گوناگون تاريخی تا چه اندازه موجود بوده است؟ در اين سخنرانی به آن پرداخته می شود.

این مراسم در محل بزرگراه کردستان، نبش خيابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه سوم، سالن انديشه برگزار می شود.