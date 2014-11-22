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۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

«دموکراسی، فرهنگ و قشرهای اجتماعی» برگزار می شود

«دموکراسی، فرهنگ و قشرهای اجتماعی» برگزار می شود

«دموکراسی، فرهنگ و قشرهای اجتماعی» عنوان سخنرانی دکتر احمد سمیعی گیلانی است که به همت مرکز اسناد فرهنگی آسیا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مرکز اسناد فرهنگی آسيا سخنرانی دکتر احمد سميعی گيلانی با عنوان «دموکراسی، فرهنگ و قشرهای اجتماعی» روز يکشنبه مورخ 2 آذرماه 93 از ساعت 10 الي 12 در سالن انديشه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

چنين به نظر می رسد که دموکراسی در شرايطی در جامعه تحقق می يابد که فاصله قشرهای اجتماعی بويژه از حيث فرهنگی، کمتر باشد... و اين تقديس دموکراسی در دوره های گوناگون تاريخی تا چه اندازه موجود بوده است؟ در اين سخنرانی به آن پرداخته می شود.

این مراسم در محل بزرگراه کردستان، نبش خيابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه سوم، سالن انديشه برگزار می شود.

کد مطلب 2426219
خداداد خادم

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