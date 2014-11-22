۵۰۰ موزه فعال در کشور وجود دارد/ بازدید از موزه ها ۱۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کارگر ظهر شنبه در جریان سفر به لرستان در جمع خبرنگاران استان با اشاره به تعداد موزه های تاریخی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۰ موزه تاریخی فعال در کشور وجود دارد.

وی بیان داشت: از این تعداد ۲۵۰ موزه در اختیار سازمان میراث فرهنگی و ۲۵۰ موزه دیگر نیز در اختیار نهادهای عمومی، دولتی و بخش خصوصی بوده ولی در مجموع سازمان میراث فرهنگی بر این موزه ها مدیریت کلان دارد.

مدیر امور کل موزه های کشور همچنین به تعداد بازدیدهای صورت گرفته از اماکن و موزه های تاریخی کشور اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از ۳۰ میلیون نفر از اماکن و موزه های تاریخی کشور بازدید می کنند.

کارگر از افزایش بازدید از اماکن و موزه های تاریخی کشور طی امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در مجموع میزان بازدید از موزه های تاریخی کشور طی امسال نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین تعداد اشیای تاریخی که در موزه های کشور نگهداری می شوند را حدود سه میلیون شی عنوان کرد.

مدیر امور کل موزه های کشور با تاکید بر اینکه ما به لحاظ نورپردازی، نگهداری و حفاظت ار موزه های سطح کشور هیچ گونه مشکلی نداریم و در حد استاندارد هستیم گفت: در مجموع اعتبار پیش بینی شده برای موزه های کشور طی امسال ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

کارگر همچنین به درآمدهای موزه های کشور اشاره کرد و گفت: در مجموع درآمد موزه های کشور را طی امسال ۴۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم.

وی با بیان اینکه بسیاری از بازدیدها از موزه های کشور به صورت رایگان است گفت: هم اکنون گران ترین بلیط موزه های ما دو هزار تومان است و این مبلغ بسیار ناچیزی است با این وجود با توجه به قابلیتهایی که وجود دارد موزه های کشور سالانه می توانند ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد سالانه داشته باشند.