تولید حلزون گوش در ایران/ رتبه کشور در تولید علم مهندسی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد توحیدخواه - رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر در نشست خبری بیست و یکمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران در جمع خبرنگاران، گفت: این کنفرانس زیر نظر انجمن علمی مهندسی پزشکی برگزار می‌شود که در سال‌های گذشته به صورت دو سال یک بار و اخیرا سالی یک بار برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش کیفیت کنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی در پیشرفت کشور تاثیرگذار است، گفت: شرکت در این همایش با مشکلاتی همراه شد که بعد اقتصادی یکی از موارد آن است و این محدودیت‌های مالی، توجه ما را به کنفرانس‌های داخلی متمرکز کرده است.

رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر اظهار کرد: قراردادهایی که با پایگاه‌های بین‌المللی منعقد شده بر این اساس است که همایش‌های داخلی مستقیما در پایگاه‌های بین‌المللی نمایه شود و در این صورت تفاوتی در این نیست که کنفرانس در ایران برگزار شود یا در کشورهای اروپایی.

وی عنوان کرد: دانشکده مهندسی پزشکی اولین دانشکده‌ای به شمار می‌رود که به صورت مستقل در حوزه مهندسی پزشکی فعالیت کرده است و قطب مهندسی پزشکی ایران از سوی وزارت علوم شناخته شده است.

رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه بیش از 2000 نفر فارغ‌التحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشکده وجود داشته است، اذعان داشت: از این تعداد 120 نفر در مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وضعیت ایران در تولید علم مهندسی پزشکی

به گفته توحیدخواه، در بعد علمی، ایران از نظر مقالات مهندسی پزشکی در ISI رتبه 16 را دارد که این شرایط خوبی است و سهم این دانشکده در تولید مقالات به علت تمرکز نیروهای متخصص بالا است و آماری در حدود 35 تا 40 درصد مقالات کل ایران در حوزه‌های بیو مکانیک، بیومتریال و الکترونیک در این دانشکده صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حال راه‌اندازی مقطع دکتری در مهندسی پزشکی هستیم، خاطر نشان کرد: کمیته شورای پزشکی برنامه‌ریزی وزارت علوم، وجود مقطع دکتری مهندسی بافت را در این دانشکده به تصویب رسانده است. همچنین در حوزه‌های دیگری که مرتبط با مهندسی پزشکی در حوزه مجازی مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی بوده، همچنین از سال 1384 حوزه مجازی دوره مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی در این دانشگاه وجود داشته است.

رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر افزود: حدود 500 دانشجوی کارشناسی در سه گرایش و 500 دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت مجازی و حضوری در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.

به گفته توحیدخواه، دانشکده مهندسی پزشکی از نظر تنوع دروس در سطح دانشگاه مهندسی پزشکی در آمریکای شمالی است.

وی با بیان اینکه بالاترین اعتبار هر کشوری به بحث سلامت و بهداشت تعلق می‌گیرد، گفت: از نظر اقتصادی سه تا چهار هزار میلیارد دلار صنعت مهندسی پزشکی در جهان است که اگر رشد اقتصادی را 10 تا 15 درصدی در نظر بگیریم، 80 هزار میلیارد تومان بازاری است که تجهیزات پزشکی به خود اختصاص می‌دهد و امیدواریم که بتوانیم با تربیت نیروهای متخصص، گام‌هایی برداریم که بازار داخل را توسط نیروهای داخلی به دست بیاوریم.

رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر گفت: این دانشکده در حوزه ام آر آی و روشهای پردازش طی سالهای اخیر همکاری خوبی با دانشگاه کلتک آمریکا داشته که منجر به ثبت 2 پتنت بین المللی شده است. همچنین در حال حاضر روی پروژه تولید حلزون گوش فعالیت می کنیم که این فناوری در انحصار کانادا و اتریش است.