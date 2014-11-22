پروژه های نیمه تمام عمرانی مهمترین مشکل گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با تاکید بر این که جذب اعتبارات برای استان نیازمند آگاهی و پیگیری مستمر و مداوم مدیران است، افزود: اگر مدیران فقط به فکر میز یا منفعت های شخصی و گروهی باشند به طور قطع هیچ اعتباری نصیب استان نخواهد شد.

وی ادامه داد: اما اگر با تلاش و پیگیری‌های مستمر به دنبال حفظ و بدست آوردن بیشتر امکانات و منافع برای استان باشند بسیاری از این اعتبارات به راحتی جذب خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاهها استانی در جذب اعتبارات باید قاطع، شجاع و پیگیر باشند تصریح کرد: هر مسئول و مدیری در استان برای جذب اعتبارات باید در هفته به وزرات خانه یا سازمان مربوط سفر کند که حسن این کار دریافت امکانات و منابع بیشتر برای استان است.

مروتی همچنین اظهارکرد: جذب و تخصیص اعتبارات از محل سرفصل‌ها در کشور متفاوت است و اگر حرکت مدیران قوی باشد به یقین می توان اعتبارات بیشتری را جذب کرد.

معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: گلستان در ابعاد گوناگون دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مهمی است که باید از این فرصت‌ها برای توسعه استان بهره برد.

وی با اشاره به وجود مشکلات و معضلات فراوان در استان ، تصریح کرد: اگر چه اقدامات و فعالیت‌های مطلوبی در گذشته تاکنون انجام شده است اما همچنان این استان با مشکلات ومعظلات بسیار مواجه است.

رضا مروتی گفت : تحریم‌ها و رکود اقتصادی پیشرفت و بهبود پروژه های عمرانی در کشور و از جمله استان گلستان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

وی در ادامه معضل نیمه تمام ماندن پروژهای عمرانی در استان را یکی از مهم‌ترین مشکلات استان برشمرد و افزود: متاسفانه مشکل تزریق قطره چکانی اعتبارات به برخی از پروژه های مهم عمرانی استان از جمله مهمترین مشکلاتی هستند که باید با همفکری و تعامل برطرف شوند.

وی سفر نمایندگان دولت را زمینه و مقدمه‌ای برای سفر رئیس جمهور به استان و بررسی مشکلات و چالش‌ها از نزدیک دانست و گفت: مقدمات سفر رئیس جمهور به استان در حال آماده سازی است و در آینده ای نزدیک شاهد حضور رئیس جمهور و هیات محترم دولت در استان و افتتاح پروژه های مهمی همچون راه آهن ترکمنستان-اینچه برون با حضور روسای جمهوری کشورهای همسایه خواهیم بود.

وی در خاتمه با بیان اینکه در مدت یکسال گذشته اقدامات خوبی برای پیگیری بسیاری از امورات کاری انجام شده است افزود: در طول این مدت مسئولان کشوری، استانی و مردم عزیز استان را بر سه اصل کار حقوقی، کارشناسی و قانونی قانع کرده ایم و بر همین اساس نیز تلاش خواهیم کرد که مشکلات را برطرف کنیم.