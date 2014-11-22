مسابقه کتابخوانی آشنایی با احادیث حرام و مکروه در آذربایجان شرقی برگزار می شود

حجت الاسلام میکائیل اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این مسابقه در راستای فرهنگ کتابخوانی گفت: برگزاری مسابقه کتابخوانی آشنایی با احادیث حرام و مکروه یکی از اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی است.

وی با اشاره به اینکه با برگزاری این مسابقه می توانیم شاهد افزایش ساعات مطالعه در بین جوانان باشیم، گفت: پیش بینی می شود که بیش از هزار نفر در این مسابقه شرکت کنند که اگر هر نفر چهار ساعت وقت صرف جستجو و مطالعه آن بکند می توانیم تا حدودی شاهد تحقق هدف خودمان که افزایش ساعات مطالعه است، باشیم.

حجت الاسلام اسکندری ادامه داد: در انتخاب مضمون مسابقه سعی شده است که توجه مخاطب را به دستورالعمل های دینی جلب کرده و باعث تفکر و تامل در عمق مبانی دینی شویم.

وی با اشاره به جزئیات این مسابقه گفت: طرح ۱۴۵ موضوع شامل آیه، حدیث و احکام که با موضوعات روز همخوانی دارد از ویژگی های این کتاب بوده و در آن بیش از ۲۵۰ آیه قرآنی، ۳۰ هزار حدیث از کتب میزان الحکم و علل الشرایع و همچنین فتوای مراجع و رساله آیت الله خامنه ای موجود است.

معاون فرهنگی ـ پژوهشی اداره ‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: در این مسابقه به مبارکی اسامی چهارده معصوم (ع) به ۱۴ نفر از برگزیدگان هر نفر ۵۰۰ هزار ریال و جوایز دیگر تعلق می گیرد.

وی در خصوص نحوه خرید و تهیه این کتاب گفت: علاقمندان به تهیه کتاب می توانند به خیابان تبریز، میدان دانشرا، کتاب شهر تبریز مراجعه کرده و از تخفیف بیش از ۶۰ درصدی کتاب، در این مسابقه برخوردار شوند.

حجت الاسلام اسکندری ادامه داد: مهلت ارسال پاسخ نامه ۱۹ دی ماه مصادف با میلاد حضرت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) خواهد بود.