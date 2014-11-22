صادرات مصنوعات طلا بدون سپردن تعهد و تضمین ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادرکنندگان مصنوعات طلا، نقره و پلاتین می‌توانند از محل واردات شمش استاندارد، بدون سپردن تعهد یا تضمین و با دریافت مجوز از بانک مرکزی مصنوعات فلزی گران‌بها را صادر کنند.

این تصمیم در راستای ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان مصنوعات فلزات گران‌بها اتخاذ و از سوی دفتر مقررات صادرات و ورادات این سازمان برای اجرا به گمرک ابلاغ شده است.

بانک مرکزی مطابق با بند 2 مصوبات جلسه 24 فروردین‌ماه سال جاری که در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، افزودن یک تبصره به بند «ب» ماده 6 آئین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا و نقره و پلاتین را برای طرح و تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه و این شورا در جلسه یکهزار و 189 خود با تصویب آن موافقت کرد.