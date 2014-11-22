به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که به منظور شرکت در پنجمین سمینار مراکز پژوهش پارلمانی در سئول حضور دارد در نشستی مشترک با سونگ هو لیم رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ملی کرهجنوبی دیدار و گفتگو نمود.
وی در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم همکاریهای پژوهشی میان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکزپژوهشهای مجلس ملی کره جنوبی خواستارگسترش هرچه بیشتر این همکاریها شد.
جلالی افزود: با وجود گستردگی قانونگذاری در ایران و کره جنوبی طی سالهای اخیر، ضرورت بیش از پیش همکاری میان دو مرکز پژوهشی مجالس دو کشور را به منظور تبادل تجربیات پژوهشی احساس میشود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در ادامه این نشست با اشاره به امضا تفاهمنامه همکاری میان دو مرکز پژوهشی مجالس ایران و کرهجنوبی در تیرماه سالجاری خواستار تشکیل کارگروههایی جهت فراهم نمودن زمینه تبادل تجربیات پژوهشی در راستای بهبود فرایند تقنین پارلمانهای دو کشور شد.
رئیس مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاشهای مرکز پژوهشهای مجلس کرهجنوبی دربرگزاری همایشهای سالانه پژوهشی تصریح کرد: شرکت هیات پژوهشی ایران در سمینار سال گذشته و حضور رئیس وقت مرکز پژوهش پارلمانی کره جنوبی در راس هیاتی پژوهشی جهت حضور در سمینار یکروزه همکاریهای مشترک در تهران که به امضا تفاهم نامه همکاری میان دو مرکز منجر شد میتواند بستر مناسبی را برای تقویت هرچه بیشتر مناسبات پژوهشی میان دومرکز فراهم آورد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ملی کره نیز در این نشست ضمن ابراز خرسندی از تداوم همکاریهای پژوهشی میان مجلس شورای اسلامی و مجلس ملی کره اطمینان داد که نهایت تلاش خود را جهت پیشبرد اهداف مندرج در تفاهمنامه همکاری فیمابین به عمل خواهد آورد.
درپایان این دیدار جلالی از همتای پژوهشی خود دعوت نمود برای گسترش بیش از پیش همکاریهای دوجانبه، به تهران سفر نماید.