۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۰

تکمیل شبکه بزرگراه‌های شرق تهران تا سال 95

معاون فنی وعمران شهرداری تهران گفت: تکمیل شبکه بزرگراه‌های شرق تهران علاوه برعملکرد محلی و منطقه‌ای، کارکردی فراملی و استانی دارد که در صورت رفع معارض، طبق زمانبندی در خرداد ماه سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در بازدید از پروژه بزرگراه‌های نجفی رستگار و شهید شوشتری افزود: تکمیل شبکه بزرگراهی شرقی عملکرد ممتازی است که همانند پروژه امام علی(ع) می تواند از افتخارات مدیریت شهری باشد.

وی افزود: این پروژه رینگ ارتباطی جنوب و شمال کشور است و اکثر تبادل ارتباطی تهران با سایر شهرها از این طریق محقق می شود و از گذشته بزرگراه‌های افسریه و بسیج از نقاط پرترافیک شهر بوده‌اند.

معاون فنی وعمران شهرداری تهران با اشاره به اینکه این پروژه بصورت مرحله ای به بهره برداری خواهد رسید، گفت: احداث بزرگراه دولت آباد، شهید شوشتری و اتصال آن به بزرگراه‌های رسالت، یاسینی، آزادگان و امام رضا (ع) از کارهای ماندگاری است که باید به جد دنبال شود.

نورا حسینی

