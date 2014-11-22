به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در بازدید از پروژه بزرگراه‌های نجفی رستگار و شهید شوشتری افزود: تکمیل شبکه بزرگراهی شرقی عملکرد ممتازی است که همانند پروژه امام علی(ع) می تواند از افتخارات مدیریت شهری باشد.

وی افزود: این پروژه رینگ ارتباطی جنوب و شمال کشور است و اکثر تبادل ارتباطی تهران با سایر شهرها از این طریق محقق می شود و از گذشته بزرگراه‌های افسریه و بسیج از نقاط پرترافیک شهر بوده‌اند.

معاون فنی وعمران شهرداری تهران با اشاره به اینکه این پروژه بصورت مرحله ای به بهره برداری خواهد رسید، گفت: احداث بزرگراه دولت آباد، شهید شوشتری و اتصال آن به بزرگراه‌های رسالت، یاسینی، آزادگان و امام رضا (ع) از کارهای ماندگاری است که باید به جد دنبال شود.