به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی ظهر شنبه در آئین گشایش نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی در بوشهر اظهار داشت: اهمیت صنعت نفت بر هیچ کسی پوشیده نیست و این اهمیت برای استان بوشهر با توجه به وجود صنایع مختلف نفت و گاز و پتروشیمی، دو چندان است.

وی همچنین به اهمیت بالای برگزاری این نمایشگاه در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر اینکه برگزاری این نمایشگاه را در بوشهر یک نیاز می‌دانیم، بر لزوم برگزاری آن نیز تاکید ویژه داریم.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس تاکید کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شاهد تحولات عمده‌ای در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در عرصه صنعت نفت هستیم.

وی با بیان اینکه حجم فعالیت کنونی که در پارس جنوبی در حال انجام است در طول سال‌های گذشته بی نظیر است، خاطرنشان ساخت: هم اکنون 10 ردیف در خشکی و شش سکوی دریایی به صورت هم زمان در مرحله پیش‌راه اندازی و راه اندازی است که این حجم فعالیت بی نظیر است.

توجه به اقتصاد مقاومتی صنعت نفت را در حاشیه امن قرار می‌دهد

یوسفی درادامه به نقش بسیار مهم اجرای این طرح‌ها در افزایش تولید ای منطقه پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها باعث می‌شود تا ظرفیت تولید گاز کشور 100 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

وی به اهمیت برپایی نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی در بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه در معرفی ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین تشریح نیازهای صنعت نفت و ایجاد تعامل و همکاری بین این دو بخش نقشی مهم و اساسی دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس اضافه کرد: اگر صنعت نفت وابسته به خارج باشد ممکن است که تحت تاثیر فشارها و برخی عوامل و موضوعات خارجی قرار بگیرد ولی با توجه به اقتصاد مقاومتی خود را در حاشیه امن قرار خواهیم داد.