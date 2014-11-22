ابزارهای موجود هوشمند سازی در مدارس باید به شکل بهینه استفاده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمایت میرزاده ظهر شنبه درگردهمایی تخصصی دبیران رایانه نواحی پنج گانه تبریز اظهار داشت: هدف گذاری برای هوشمند سازی و استفاده بهینه از ابزارهای موجود در راستای نهضت کیفیت بخشی به فعالیت های آموزش و پرورش در دستور کار اداره کل قرار دارد که در این زمینه نیازمند آموزش هر چه بیشتر به دبیران هستیم.

وی ادامه داد: این اداره کل سیاستی مبنی بر خرید بیشتر و افزایش تجهیزات هوشمند سازی ندارد و زمانی اقدام به خرید و افزایش تجهیزات هوشمند سازی خواهیم کرد که قبل از آن، تربیت و آموزش نیروی انسانی را انجام داده باشیم.

میرزاده با تاکید بر استفاده بهینه از ابزارهای موجود هوشمند سازی در مدارس گفت: هم اکنون امکاناتی در مدارس استان در زمینه هوشمندسازی وجود دارد که اگر بتوانیم به شکل بهینه از آن ها استفاده کنیم می توان شاهد پیشرفت بالای سطح آموزشی استان بود.

وی در ادامه با تاکید بر اهداف عالی آموزش و پرورش مبنی بر تربیت و آماده نمودن دانش آموزان برای زندگی واقعی گفت : باید به دانش آموزان یاد دهیم چگونه با حفظ هویت دینی و ملی خود زندگی کنند و هم چنین باید محتوای آموزشی کتب درسی بصورت جامع طراحی و تدوین شوند تا نیاز به استفاده از دیگر منابع به حداقل برسد.