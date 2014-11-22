38 پروژه محرومیت زدایی در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح خانه عالم روستای سلم آباد شهرستان سربیشه که با حضور سردار حزنی، فرمانده قرارگاه سازندگی کوثر خاتم الانبیاء و دیگر مسئولین استان افتتاح شد، اظهارکرد: در زمینه احداث خانه عالم روستای سلم آباد شهرستان سربیشه 38 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی زیربنای این خانه عالم 85 متر مربع دانست و افزود: در زمینه اجرای این پروژه 28 میلیون تومان از محل اعتبارات قرارگاه قرب کوثر هزینه شده است.

وی اظهارکرد: اجرای پروژه های محرومیت زدایی در سطح استان در فاز اول 50 پروژه با اعتبار 9 میلیارد ریال و در فاز دوم 38 پروژه با اعتبار شش میلیارد ریال بوده است.

زهرایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی یک واقعیت اقتصادی است که شاخص های آن ریشه درعمل دارد.

وی عنوان کرد: تفکر اقتصاد مقاومتی را نمی توان صرفا مقاومت اقتصادی دانست بلکه ایجاد امنیت و ثبات دراقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک های خارجی اقتصادی و یا همان استقلال اقتصادی از شاخص های بارز اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ضمن ارائه مشاوره، حمایت و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی 295 کارگاه اقتصاد مقاومتی در استان راه اندازی شده است، تصریح کرد: در زمینه راه اندازی این کارگاه ها 22 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی عنوان کرد: این کارگاه ها در زمینه های صنایع دستی، صنایع تبدیلی، تولید کود ورمی کمپوست، پرورش زنبور عسل، راه اندازی گلخانه صنعتی و خانگی، پرورش قارچ خوراکی، پرورش شتر مرغ، پرورش ماکیان و پرورش ماهی و دام سبک و سنگین بوده است.

وی بیان کرد: بیشترین کارگاه های اقتصاد مقاومتی در زمینه راه اندازی صنایع دستی و کمترین کارگاه ها در زمینه پرورش دام سبک و سنگین بوده است.

زهرایی افزود: در سال جاری به منظور ارتقای سطح عملکرد تولید محصولات زراعی و باغی در واحد سطح آموزش های لازم به کشاورزان داده شده است.

وی در پایان یادآور شد: در زمینه رونق محصولات کشاورزی 100 هسته فلاحین با حضور سه هزار و 200 کشاورز خرد در خصوص محصولات استراتژیک استان از قبیل زرشک، زعفران، عناب و پسته، انار تشکیل شده است.