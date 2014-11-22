مجوزی به بوکسور خاطی نداده بودیم

روح الله حسینی نایب رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ایجاد شده در حاشیه قهرمانی بوکس کشور لرستان اظهار کرد: بوکسور خاطی ادعا کرده که از فدراسیون مجوز شرکت در این رقابت ها را گرفته بود در حالی که ما با همه مثل قانون برخورد می کنیم و بوکسور بالای 40 سال اجازه ی شرکت در رقابتها را ندارد.

وی افزود: فدراسیون بوکس هیچ مجوزی به این فرد نداده بود و این موضوع را تکذیب می کنم. البته به هر حال از این موارد ممکن است در تمام رشته های ورزشی ایجاد شود. این موضوع هیچ خللی در قهرمانی کشور ایحاد نمی کند و رقابتها با جدیت دنبال می شود. فقط ما به سازمان تربیت بدنی و فرمانداری لرستان نامه زده ایم و از آنها خواستیم تا امنیت این رقابتها را بیش از پیش تامین کنند.

نایب رئیس فدراسیون بوکس با اشاره به شکست احسان روزبهانی در لیگ حرفه ای بوکس جهان مقابل حریف روس تصریح کرد: حریف روس بوکسور قدرتمندی بود اما به نظرم حریف اول احسان که بوکسوری ازبکستانی بود از این مشت زن روس قوی تر بود. شاید احسان کمی مطمئن شده بود که این بازی را می برد. امیدوارم وی در رقابتهای بعد پیروز میدان باشد و به کسب سهمیه المپیک توسط وی در این رقابتها امیدوارم.