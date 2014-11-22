۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۲

100 دستگاه لکوموتیو تعمیر شد

سری جدید لکوموتیوهای بازسازی شده در شرکت صنایع ریلی ایرانیان (ایریکو) وارد چرخه‌ ریلی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کمالی نژاد اظهار داشت: ‌تعداد لکوموتیوهای بازسازی و نوسازی شده‌ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کارخانه ایریکو به عدد 100 رسید.‌

مدیر تولید کارخانه ایریکو افزود: لکوموتیوهای بازسازی و نوسازی شده‌ از سری GM و مدل‌های GT 26 ،‌G12 و G25 هستند و بازسازی آنها شامل انجام مواردی همچون تعمیرات بدنه، شاسی، کابین راننده و تجهیزات داخل کابین راننده و رنگ‌آمیزی کامل بوده است.‌

وی ‌با اشاره به میانگین سن بالای لکوموتیوهای فعال در خطوط ریلی کشور گفت: لکوموتیوهای فعال در خطوط ریلی ایران به طور متوسط دارای میانگین سنی بیش از 40 سال هستند و بازسازی و نوسازی آنها از موضوعات ضروری در مجموعه‌ ریلی کشور به شمار می‌آید.‌

کمالی‌نژاد با اشاره به تکمیل مراحل تولید 9 دستگاه واگن باری لبه کوتاه د رایریکو گفت: ‌واگن‌های باری لبه کوتاه به سفارش شرکت ذوب آهن ساخته شده و اواسط هفته‌ آینده به این شرکت تحویل داده خواهند شد؛ با تحویل این واگن‌ها 16 دستگاه از 30 دستگاه واگن باری موضوع قرارداد ایریکو و شرکت ذوب‌آهن تحویل داده می‌شود.‌

وی گفت: چندی پیش نیز واگن‌های مسافری شرکت مهتاب سیر جم پس از انجام تعمیرات اساسی در شرکت ایریکو، به چرخه‌ی ریلی کشور ملحق شدند.

کمالی‌نژاد اضافه کرد: واگن‌های مسافری شرکت مهتاب سیر جم در سه بخش مختلف مورد تعمیرات اساسی و نوسازی قرار گرفته‌اند و تاکنون یک دستگاه از دو دستگاه موضوع قرارداد تحویل شرکت مهتاب شده است.‌

