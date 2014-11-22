انعکاس خدمات دولت مغفول مانده است/ واقعیت خدمات دولت بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر شنبه در نشست شورای اداری استان افزود: در یک قضاوت منصفانه دولت با توجه به وضعیت کشور و آنچه تحویل گرفته بود، اقدامات موثری انجام داده است.

خادمی بیان کرد: به نظر می رسد دستگاههای اجرایی در حوزه ترویج خدمات دولت خوب عمل نکرده اند و باید در این زمینه فعالتر شوند.

وی با بیان اینکه گفتن خدمات دولت، خدمات اشخاص نیست بلکه خدمات نظام است، بیان کرد: همه دستگاهها موظف به بیان خدمات دولت هستند.

خادمی تصریح کرد: اطلاع رسانی از این خدمات نباید به شکل اغراق آمیز و نادرست باشد بلکه آنچه واقعیت است باید بیان شود.

دولت آثار سوء مدیریت در کشور را از بین برد

استاندار استان در ادامه به دست آوردهای دولت در سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: دولت با توجه به حقوق ملت، مذاکرات را با اقتدار انجام می دهد و اگر نتیجه ای در این مذاکرات گرفته نشود حداقل حقانیت مردم ایران به اثبات خواهد رسید.

وی به وجود دو دیدگاه در کشور در خصوص تحریم ها اشاره کرد و گفت: گروهی در شعارهایشان تحریمها را بی تاثیر می دانند اما حتی سوء مدیریت ها را به تحریم ها نسبت می دادند.

خادمی افزود: در مقابل، گروهی دیگر معتقدند تحریم ها، هزینه ها و مشکلاتی برای کشور داشته است اما همه مشکلات ناشی از آن نیست و کشور توان مقابله با تحریم را دارد.

وی با بیان اینکه دولت آثار سوء مدیریت در کشور را از بین برد، گفت: مصداق این موضوع در تخصیص اعتبارات مشخص است به طوری که اگر در سالهای ۹۱ و ۹۲ میزان تخصیص اعتبارات ۲۰ تا ۲۵درصد بود، هم اکنون در هشت ماهه سال جاری به ۷۵ درصد رسیده و این در حالی است که تحریمی از بین نرفته است.

خادمی تصریح کرد: این نشان می دهد که بخشی از مشکلات با تدبیر و مدیریت رفع می شود.

پروژه های عمرانی استان شتاب گرفته اند

استاندار همچنین با بیان اینکه آثار تورم به مراتب کاهش یافته است، افزود: طبق محاسبات، رشد منفی ۵.۶درصدی کشور نیز به سه درصد خواهد رسید.

وی در ادامه به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت: آثار مثبت اجرای این طرح به خوبی ملموس است و موجب کاهش هزینه های درمانی مردم شده است.

خادمی همچنین از شتاب بخشیدن به پروژه های عمرانی استان اشاره کرد و گفت: پروژه های بزرگی که سالها به یک معضل بزرگ برای استان بدل شده بودند، اکنون فعال شده اند. این در حالی است که شروع کردن پروژه جدید از راه اندازی پروژه متوقف شده آسانتر است.

استاندار همچنین در این نشست با تبریک هفته بسیج، گفت: بسیج متعلق به همه مردم و نظام است و به گروه خاصی تعلق ندارد.

وی بیان کرد: بسیج هم باید خود را متعلق به همه آحاد جامعه بداند و برای امنیت و توسعه استان تلاش کند.