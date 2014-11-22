۲ پروژه زندان سمنان و دامغان از ردیف اعتباری بودجه خارج شده اند/ تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه سه ماهه سوم استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان از مدیران دستگاه های اجرایی خواست، برای کمک به بودجه این استان در سال ۹۴، اعتبار پروژه های ملی را با جدیت پیگیری کنند.

وی گفت: معاونت برنامه ریزی استانداری سمنان نیز پیگیر اعتبار این پروژه ها باشد چرا که اگر پروژه ای برای سال آینده اعتبار نداشته باشد و به پایان هم نرسد، سال آینده به شدت با مشکل مواجه می شویم.

مقام عالی دولت در استان سمنان دو پروژه زندان سمنان و دامغان را از این نمونه پروژه ها عنوان کرد که ردیف اعتباری آنها از بودجه خارج شده است و ادامه داد: سه سال است که اعتباری برای آن لحاظ نمی شود و مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در مورد نیاز اعتباری آنها قانع نمی شود.

وکیلی افزود: دستگاه های اجرایی پروژه های خود را بررسی کنند اگر اعتبار آنها برای سال آینده حذف شده است، به سرعت اعتبارش را از وزارتخانه پیگیری کنند تا در آینده به مشکل مواجه نشود.

وی خواستار فعالیت و دخالت نمایندگان مردم استان سمنان در مورد اعتبار پروژه های این استان در سال آینده شد تا بهره برداری از پروژه ها میسر شود.

استاندار سمنان تخصیص سه ماهه سوم بودجه سالجاری استان سمنان را بیش از ۱۰۰ درصد و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هیچ دستگاه اجرایی نباید موافقت نامه ارایه نشده و اعتبار باقی مانده داشته باشد.

وکیلی با اشاره به مشکلات دستگاه های اجرایی استان سمنان برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، تصریح کرد: تا زمانی که اعتبار پاداش بازنشستگان تامین نشده، کارمندی بازنشسته نشود.

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان نیز با اشاره به حذف اعتبار ۳۸۶ پروژه کشور در بودجه سال آینده گفت: مدیران پروژه های خود را در این ارتباط رصد کنند.

مجتبی رضایی افزود: به دلیل اینکه سال ۹۴ این هفته در دولت نهایی می شود دستگاه های اجرایی آخرین پیشنهادها و نیازهای خود را به وزارت خانه متنوع ارائه دهند.

میزان اعتبار دستگاه های اجرایی، بودجه برخی پروژه ها، میزان اعتبار مورد نیاز برای حقوق کارمندان در اعتبار سال ۹۴، بررسی طرح جامع شهر سمنان و ... از مباحث نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان بود.