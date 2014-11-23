«در این مکان آشغال نریزید» در انتظار تامین سرمایه

محسن قرائی‌مقدم کارگردان سینمای ایران درباره تامین نشدن سرمایه لازم برای ساخت فیلمنامه سینمایی «در این مکان آشغال نریزید» به خبرنگار مهر گفت: بعد از ساخت فیلم «خسته نباشید» فیلمنامه دیگری با نام موقت «در این مکان آشغال نریزید» آماده تولید داشتم و قرار بود پیش‌تولید آن را به تهیه کنندگی رضا میرکریمی از اوایل مهرماه آغاز کنم اما متاسفانه همچنان در انتظار تامین سرمایه هستم.

وی افزود: تولید این فیلم سینمایی نسبت به هزینه های معمول تولید در سینما بالا نیست اما هنوز موفق به پیدا کردن سرمایه‌گذار نشده ام.

قرائی‌مقدم در پایان گفت: دوست داشتم فیلم را به جشنواره فیلم فجر برسانم اما به دلیل این تاخیر پیش آمده اگر سرمایه هم جور شود به این سرعت نمی‌توانم فیلم را به جشنواره سی و سوم فجر برسانم.

این کارگردان جوان پیش از این فیلم سینمایی «خسته نباشید» را به صورت مشترک با افشین هاشمی کارگردانی کرده که در سی‌و‌یکمین جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقه فیلم های اول مورد توجه اهالی رسانه و مخاطبان قرار گرفت و دی ماه سال گذشته به اکران عمومی درآمد.