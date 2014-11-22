توافق ایران و 1+5 ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان از احتمال دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به توافق جامع هسته ای تا پایان مهلت تعیین شده خبر داد. وی در بدو ورود به وین، محل برگزاری مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و اعضای دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: مذاکرات دشوار است، اما دستیابی به توافق شدنی است.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: با این حال چیزی قطعی نیست. گفتنی است مهلت مذاکرات هسته ای برای دستیابی به توافق جامع روز دوشنبه سوم آذر به پایان می رسد.