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۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۳

اشتاین مایر:

توافق ایران و 1+5 ممکن است

توافق ایران و 1+5 ممکن است

وزیر خارجه آلمان از امکان دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به توافق جامع هسته ای سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان از احتمال دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به توافق جامع هسته ای تا پایان مهلت تعیین شده خبر داد. وی در بدو ورود به وین، محل برگزاری مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و اعضای دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: مذاکرات دشوار است، اما دستیابی به توافق شدنی است.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: با این حال چیزی قطعی نیست. گفتنی است مهلت مذاکرات هسته ای برای دستیابی به توافق جامع روز دوشنبه سوم آذر به پایان می رسد.

کد مطلب 2426449

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