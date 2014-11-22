به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری دو بازی پیگیری شد که در اهواز تیم فوتبال فولاد خوزستان با یک گل مقابل صبای قم تن به شکست داد تا شانس کسب عنوان نایب قهرمانی نیم فصل را به راحتی از دست بدهد.

در این بازی که در ورزشگاه الغدیر اهواز برگزار شد، مارکو اورليو آيوبل در دقیقه ۶ تک گل برتری صبای قم را به ثمر رساند. ضمن اینکه علیرضا سلیمی دروازه‌بان فولاد در دقیقه ۹۰ از زمین مسابقه اخراج شد تا سروش رفیعی در ثانیه‌های پایانی این بازی، درون دروازه این تیم اهوازی قرار بگیرد.

همچنین در دیگر بازی عصر امروز تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه خانگی با نتیجه ۲ بر صفر از سد پدیده مشهد عبور کرد. مرتضی تبریزی (۱۴) و مسعود حسن‌زاده (۸۳) برای ذوب‌آهن در این بازی گل زدند.

نتایج کلی این دیدارها به شرح زیر است:

* ذوب‌آهن اصفهان یک - پدیده مشهد صفر

گل: مرتضی تبریزی (۱۴) و مسعود حسن‌زاده (۸۳) برای ذوب‌آهن

* فولاد خوزستان صفر - صبای قم یک

گل: مارکو اورليو آيوبل (۶) برای صبا

برنامه دیدارهای باقیمانده از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه - دوم آذرماه ۹۳

* گسترش فولاد تبریز - راه‌‎آهن تهران، ساعت ۱۴، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* استقلال تهران - پرسپولیس تهران، ساعت ۱۸، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده‌بندی لیگ برتر