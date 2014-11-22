ملت ایران به برکت وجود بسیج در مقابل توطئه های دشمنان بیمه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان ظهر شنبه در دیدار فرماندهان پایگاههای مقاومت و بسیجیان شهرستان با امام جمعه بروجرد در حسینیه اهل بیت(ع) اظهار داشت: امروز مردم و مسئولان وارثان خون شهیدان دوران دفاع مقدس هستند

وی عنوان کرد: بروجرد شهر عالمان، فرهیختگان، شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس، شهر دیانت و زادگاه مرجع عالیقدر حضرت العظمی آیت اله بروجردی است که جایگاه ویژه ای در استان دارد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد افزود: امروز مسئولان باید بدانند خدمت گزاری بی منت به مردم و حرکت در مسیر ارزشها و آرمانهای انقلاب بالاترین اقدامی است که باید در دستور کار داشته باشند.

پورقاسمیان با بیان اینکه تشکیل بسیج به عنوان نهادی مردمی و انقلابی به دستور امام راحل(ره) بوده است، ادامه داد: حضور بسیجیان از ابتدای دوران دفاع مقدس تا کنون حضوری پر رنگ بوده به طوریکه ملت ایران در سایه این حضور در مقابل دشمنان بیمه بوده است.

وی به نقش تاثیر گذار بسیج و رشادت های بسیجیان در جریان جنگ تحمیلی اشاره و تصریح کرد: امروز مردم و مسئولان وارثان خون شهیدان دوران دفاع مقدس هستند که امید است ادامه دهنده راه آنان باشیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در پایان از تمامی بسیجیان خواست تا در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و توسعه شهرستان در همه زمینه ها با دیگر دستگاههای اجرایی شهرستان همکاری لازم را داشته باشند.