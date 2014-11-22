رونمایی از کتاب باید با اهداف مشخص و شاخصه علمی همراه باشد

کورش کمالی سروستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه رونمایی از کتاب باید متناسب با داشته ها و خواسته ها انجام شود تاکید کرد: رونمایی از کتاب باید با هدف و استاندارد لازم همراه باشد نه اینکه پارچه ای را بر روی کتاب بگذاریم و سپس آن را برداریم.

وی با اشاره به اینکه کتاب های مربوط به سعدی در دو بخش بازاری و علمی منتشر و در نمایشگاه وجود دارد، گفت: در بخش بازاری کتاب بوستان و گلستان سعدی بدون دقت و برداشتی از شادروان فروغی است که مشکلات مختلفی دارد.

مدیر مرکز سعدی شناسی افزود: نگارش نامناسب در این انتشار بازاری بوستان و گلستان باعث بدخوانی سعدی در میان مردم می شود.

کمالی سروستانی افزود: در بخش علمی و پژوهشی بوستان و گلستان سعدی دقت بیشتری انجام شده و مناسب است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نمایشگاه کتاب فرصتی مناسب برای مردمی است که زمان مناسب برای رفتن به کتاب فروشی ها ندارند، گفت: نمایشگاه کتاب فرصتی مناسب است تا مردم بیشتر به سمت کتاب و کتابخوانی بروند اما در این میان دستگاه های مختلف باید وارد کار شوند.

مدیر مرکز سعدی شناسی تاکید کرد: شهرداری شیراز باید برای افزایش فرهنگ کتابخوانی شهروندان اقدام به توزیع بن در میان شهروندان و یا کارمندان و کارگران مجموعه خود می کرد تا قدمی بسیار بلند در این راستا بردارد.

کمالی سروستانی افزود: آموزش و پرورش باید با برگزاری تور کتاب دانش آموزان را برای بازدید از نمایشگاه کتاب بیاورد اما صدا و سیما نیز باید همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد و مردم را برای آمدن به نمایشگاه کتاب تشویق کند.

وی افزود: آنچه مهم است و باید به آن توجه شود مدیریت متمرکز فرهنگی است.