۲ سد لرستان امسال افتتاح می شوند/ امنیت پایدار بسترساز رونق سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در جلسه معارفه مدیر کل اطلاعات استان لرستان با اشاره به شرایط مطلوب شاخصهای امنیت در استان، لرستان را یکی از امن ترین استانهای کشور دانست.

وی از امنیت پایدار با عنوان بستر جذب سرمایه گذار و رونق اقتصادی در استان یاد کرد و بیان داشت: لرستان برای پیشرفت همه جانبه نیازمند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده که تحقق این امر نیز در گرو وجود امنیت پایدار در استان است.

بازوند ادامه داد: همه باید معتقد باشیم که هر اتفاق مثبتی در جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... نیازمند امنیت پایدار است.

استاندار لرستان با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی رهبر معظم انقلاب به نام "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" اشاره و از اقتصاد به عنوان ستون فقرات یک جامعه یاد کرد و بیان داشت: فرهنگ نیز به منزله مغز جامعه است.

بازوند دو مفهوم عزم ملی و مدیریت جهادی را عوامل محرک اقتصاد و فرهنگ دانست و تصریح کرد: عزم ملی عاملی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس، دوران پیروزی انقلاب، راهپیمایی های ۲۲ بهمن، انتخابات و حماسه های سیاسی امتحان خود را پس داده است.

استاندار لرستان عزم ملی و مدیریت جهادی را نسخه های شفابخش برای لرستان خواند و افزود: باید بتوانیم فرهنگ و اقتصاد را به مطالبه عمومی مردم تبدیل کنیم و برای این منظور عزم ملی بایستی به کمک اقتصاد و فرهنگ بیاید.

وی همچنین به فعالیت های مثبت انجام شده در لرستان برای جذب سرمایه گذار و رونق اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برخی از پروژه های مهم استان فعال شده اند.

بازوند به احیای پروژه های مجتمع تجاری مسکونی کیو و مجتمع کشت و صنعت با سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین توسعه زیرساختهای بخش حمل و نقل استان به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به در دست احداث بودن راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک و آزادراه خرم آباد - اراک در استان افزود: طرح توسعه فرودگاه خرم آباد نیز با شتاب خوبی در حال انجام است.

استاندار لرستان به افزایش تعداد پروازهای فرودگاه خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر به صورت روزانه پرواز تهران - خرم آباد و بالعکس و همچنین پرواز مشهد در فرودگاه خرم آباد دایر است.

بازوند از راه اندازی پرواز عسلویه در این فرودگاه با رویکرد جذب گردشگر خبر داد و یادآور شد: همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام استان به طور جدی در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به در دست احداث بودن ۱۰ سد در استان لرستان افزود: دو سد استان طی دهه فجر سالجاری به بهره برداری خواهند رسید.

استاندار لرستان در پایان سخنان خود از تلاش های مدیر کل قبلی اطلاعات استان لرستان تقدیر و و برای مدیر کل جدید این دستگاه آرزوی موفقیت کرد.