جواد محمد‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ استان قم با عنوان جام آدیس نایک عصر شنبه در خانه بوکس واقع در مجموعه ورزشی جواد الائمه قم به پایان رسید و نفرات بر‌تر شناخته شدند.

وی گفت: در این رقابت‌ها که با حضور ۲۳۰ شرکت کننده برگزار شد در رده سنی نونهالان و در وزن منهای۲۵ کیلوگرم، امیر محمد شعبانی، در وزن منهای ۳۰ کیلو مهدی هولاورانی، در وزن منهای ۳۵ کیلو مهدی اکبری مقدم، در وزن منهای ۴۰ کیلو سید مهدی حسینی صاحب عناوین بر‌تر شدند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم افزود: در وزن منهای ۴۵ کیلو امیر حسین مردانی و در وزن به اضافه۴۵ کیلو محمد علی ولی نواز در رده‌های نخست رده سنی نونهالان قرار گرفتند.

محمد‌زاده بیان داشت: در رده سنی نوجوانان و در دسته منهای ۳۰ کیلو محمد علی مرادی، در وزن منهای ۳۵ کیلو حسن عمو حسینی، در وزن منهای ۴۰ کیلو علی رضا اکبری یکتا و در دسته منهای ۴۵ کیلو محمد مشهدی مقام نخست را کسب کردند.

وی عنوان کرد: در وزن منهای۵۰ کیلو علیرضا قنبری، در دسته منهای۵۵ کیلو حمید رضا جعفری، در وزن منهای کیلوگرم۷۰ اسماعیل حسینی و در دسته به اضافه ۷۰ کیلو علیرضا فرکی صاحب مدال طلای رده سنی نوجوانان شدند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم افزود: در رده جوانان در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم سید سعید آذرنوشان، در دسته منهای ۵۵ کیلو غلام نبی عسگری، در وزن منهای۶۰ کیلو علی نوبهاری، در وزن منهای ۶۵ کیلو حامد باقری، در دسته منهای۷۰ مهدی سلطانی، در وزن منهای۷۵ امیر احمدی و در دسته به اضافه۷۵ کیلوگرم محمد محمدی قاسملو صاحب رتبه بر‌تر شدند.

محمد‌زاده تصریح کرد: در رده سنی بزرگسالان در وزن منهای۶۰ کیلوگرم علی محمدی، در دسته منهای ۶۵ کیلوگرم ابوالفضل خلیلی، در وزن منهای ۷۰ کیلو محمد محمدی، در دسته منهای ۷۵ کیلوگرم حمد الله رضایی و در وزن منهای ۸۰ کیلو مهدی نصیری صاحب مقام نخست شدند.

وی خاطرنشان کرد: درپایان مسابقات به نفرات اول و دوم هر وزن جوایز نفیسی اهدا شد و نیز طی مراسمی از علی کریمی قهرمان کیک بوکسینگ جوانان جهان و مربیان قهرمان پرور استان تجلیل به عمل آمد.