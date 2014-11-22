فعال کردن دیپلماسی اقتصادی بهترین راه کمک فعالان اقتصادی به دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی عصر شنبه در همایش روز ملی صادرات در یاسوج یکی از چالش های اقتصاد کشور را اقتصاد نفتی عنوان کرد و اظهار داشت: غلبه بر این چالش با جدایی از نفت و تکیه بر درآمدهای غیرنفتی امکانپذیر است.

شافعی بر تدوین یک استراتژی جامع صادراتی تاکید کرد و بیان داشت: هنوز بعداز سالها تکلیفها در رابطه با صادرات غیر نفتی مشخص نیست.

وی پایداری صادرات را مستلزم ورود به بازارهای صادراتی دانست و بیان کرد: صادراتی می تواند موفق باشد که از تولید قوی برخوردار است و بنابراین رونق و تقویت تولید منجر به پایداری و رونق صادرات می شود.

شافعی تصریح کرد: اگر یک راهبرد مشخصی برای صادرات تدوین نشود، حتی اگر همه مرزها به روی ما گشوده شود، نمی توانیم در صادرات موفق باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تعامل با اقتصاد جهانی و دیپلماسی فعال سیاسی را یکی از اقدامات اثر پذیر دولت عنوان کرد و گفت: تقاضاهای زیادی برای اتصال به اقتصاد ایران در این مدت داشته ایم که در برناهه ریزی و پاسخ گویی به آنها دچار مشکل شده ایم.

دلار درمانی راه حل مشکلات اقتصادی نیست

وی بر استفاده از این فرصت تاکید کرد و اظهار داشت: راه کمک فعالین اقتصادی به دولت، فعال کردن دیپلماسی اقتصادی است زیرا دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی سیاسی را فعالتر خواهد کرد.

شافعی همچنین گفت: در صورت بهبود درآمدهای نفتی نباید ذوق زده شده و دنبال دلاردرمانی برای مشکلات کشور باشیم تا صادرات به دلیل بالارفتن درآمدهای نفتی به حاشیه رانده شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از انجام چند طرح مطالعاتی برای برخی استانهای کشور از جمله کهگیلویه و بویراحمد خبرداد و گفت: طبق این مطالعات اولویت توسعه اقتصادی این استانها مشخص شده است.

وی همچنین با بیان اینکه باید برنامه های استانی با برنامه های ملی پیوند بخورد، افزود: نمی توان یک نسخه واحد را برای توسعه استانها در پایتخت پیچید.

شافعی تصریح کرد: در مسائل اقتصادی زخمها آنقدر عمیق است که با یک پانسمان بهبود نمی یابد بلکه باید به دنبال عمل جراحی بود.