ژاپنی ها اواسط دسامبر به پای صندوق های رای می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن اعلام کرد انتخابات زودهنگام پارلمانی اواسط ماه آینده میلادی (اواخر آذر) برگزار خواهد شد. وی روز گذشته با انحلال پارلمان، زمینه برگزاری این انتخابات را فراهم کرد.

در همین رابطه "بونمئی ایبوکی" رئیس پارلمان ژاپن گفت: آبه با استفاده از اختیاری که ماده 7 قانون اساسی به وی داده، پارلمان را منحل کرده است. این در حالی است که نخست وزیر ژاپن سه شنبه گذشته از قصد خود برای این کار خبر داده بود.

به این ترتیب انتخابات پارلمانی دو سال زودتر از موعد مقرر برگزار می شود. تحلیلگران می گویند آبه می خواهد با اعلام نتایج این انتخابات که انتظار می رود روز چهاردهم دسامبر (23 آذر) برگزار شود، دوره نخست وزیری اش را برای 4 ساله دیگر تمدید کند. انحلال پارلمان زمانی انجام گرفت که اجرای برنامه های اقتصادی آبه موسوم به "آبه نومیکس" با مشکل مواجه شده بود.