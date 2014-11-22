اولین کمپ ترک اعتیاد بانوان در کرمانشاه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز عملیات اجرایی نخستین کمپ بانوان معتاد در کرمانشاه شروع شد تا این استان دومین استان در سطح کشور باشد که دارای چنین امکاناتی خواهد شد.

این مراسم با حضور معاون امور اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور، مشاور وزیر کشور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و جمعی دیگر از مسئولان استانی در محل چشمه‌سفید شهر کرمانشاه برگزار شد.

معاون امور اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور در این مراسم با بیان اینکه خوشبختانه هماهنگی و هم‌دلی خوبی در استان کرمانشاه برای کاهش مشکلات مربوط به اعتیاد وجود دارد، گفت: این هم‌دلی و همراهی بین مسئولان استان قطعاً زمینه‌ساز شرایط بهتر برای حل مشکلات اعتیاد در استان خواهد شد و ما از این هماهنگی‌های مطلوب خرسند هستیم.

سید نجیب حسینی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه کمپ ویژه بانوان در استان کرمانشاه بسیار مهم است و این استان دومین استان در سطح کشور است که دارای چنین امکاناتی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای مبارزه قاطعانه با مواد مخدر، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای کاهش و رفع معضل اعتیاد برنامه‌های ویژه‌ای تدوین کرده است.

این مسئول ادامه داد: تلاش داریم تا با استفاده از این ظرفیت‌ها، بسترهای لازم را برای مقابله جدی با توزیع مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد در کشور آماده کنیم.

حسینی اجرای کمپ بانوان معتاد را زمینه‌ساز مناسبی برای درمان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای بانوان گرفتار بلای خانمان‌سوز اعتیاد برشمرد و گفت: پس از درمان معتادان باید به فکر ایجاد شغل برای آنان باشیم، لذا این کمپ در ابعاد مختلف می‌تواند کمک حال بانوان معتاد در زمان مراحل بهبودیافتگی و پس از آن باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه نیز در این برنامه عنوان کرد: اجرای پروژه کمپ بانوان معتاد در محل چشمه‌سفید شهر کرمانشاه در زمینی به وسعت ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۱۵۰ مترمربع احداث می‌شود.

به گفته علی شمشیری، در اجرای این پروژه به ایجاد امکانات مورد نیاز از لحاظ سم‌زدایی و چرخه کامل درمان و دیگر امکانات نیز توجه خواهد شد و اعتبار اولیه این پروژه حدود ۳۰۰ میلیون تومان است که تخصیص آن به‌دستور استاندار کرمانشاه صورت گرفته است.