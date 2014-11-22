به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادیفر شامگاه شنبه پس از پیروزی تیمش مقابل پدیده مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم پدیده تیم بسیار خوبی به شمار میرود و بازیکنان این تیم در همه نقاط زمین خوب بازی میکردند؛ ما توانستیم با بازی خوبی به پیروزی برسیم و سه امتیاز بازی را ازآن خود کنیم.
وی افزود: تیم ما در بازیهای ابتدای فصل نیز از نظر فوتبالی خوب بازی میکرد اما متأسفانه نتیجه نمیگرفت اما همین خوب بازی کردن ما رفته رفته بر شرایط حاکم شده و باعث نتیجه گیری شد.
هافبک تیم ذوبآهن اصفهان تصریح کرد: ما زمان میخواستیم اما هنوز نیز چیزی نشده و ۱۸ امتیاز داریم؛ باید امتیاز بگریم و در بازیهای آینده به پیروزی برسیم و در این بین، بازی استقلال اهمیت بسیاری دارد و پیروزی در این مسابقه نیز به سود ذوبآهن است.
وی ادامه داد: پیش از گلزنی در مسابقه امروز، استرس بسیاری داشتیم زیرا همیشه گلهای بدی میخوریم اما امروز گل نخست به خوبی به ثمر رسید و بعد از آن هم، حسنزاده گل خوبی زد؛ امتیاز این بازی برای ما بسیار مهم بود زیرا حال ما هم امتیاز پدیده شدیم و اگر نمیبردیم، شرایط ما سختتر میشد و اکنون با آرامش و روحیه بیشتر میتوانیم کار کنیم.
حدادیفر درباره جایگاه تیمش در انتهای فصل گفت: یک نیمفصل باقی مانده و شرایط خوبی داریم اما نمیتوانم جایگاه تیم را حدس بزنم زیرا شرایط بسیار سختی در پیش داریم؛ با این حال امیدوار هستم که ذوبآهن به جایگاه اصلی خود بازگردد.
وی درباره درخواست باشگاه پرسپولیس برای حضور این بازیکن در باشگاه تهرانی خاطرنشان کرد: من نمیتوانم در این باره تصمیم بگیرم زیرا یک نیمفصل با باشگاه ذوبآهن قرارداد دارم و هرچه آذری و باشگاه ذوبآهن تصمیم بگیرند، گوش میدهم.
هافبک تیم ذوبآهن اصفهان اضافه کرد: پرسپولیس هم تیم بزرگی است و ذوبآهن تیمی بوده که من در آن هستم؛ یک نیم فصل با باشگاه ذوبآهن قرارداد اخلاقی دارم و فعلا در این زمینه تصمیمی نمیگیرم.