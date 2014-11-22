لاریجانی جیبوتی را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جیبوتی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش جیبوتی را به مقصد تهران ترک کرد.

بر اساس این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور حضور در مراسم افتتاح ساختمان جدید مجلس جیبوتی به این کشور سفر کرده بود علاوه بر رئیس مجلس ملی با رئیس جمهور جیبوتی نیز دیدار کرد.

لاریجانی در دیدار با رئیس مجلس و رئیس جمهور جیبوتی بر گسترش روابط اقتصادی دو کشور، مقابله با دزدان دریایی و گسترش روابط پارلمانی دو کشور تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته از ناوشکن جماران و ناو بوشهر که در سواحل جیبوتی لنگر انداخته اند هم بازدید نمود.

وی همچنین در این سفر با رئیس مجلس یمن و سومالی دیدار کرد.

سید علیمحمد بزرگواری نماینده کهکیلویه و بویراحمد، محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان و جواد نظری مهر نماینده بندر ترکمن، لاریجانی را در این سفر همراهی می کردند.