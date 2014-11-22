صرف هزینه ۲۰ میلیارد ریالی برای آسفالت ریزی معابر روستایی بناب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی عصر شنبه در جریان بهره برداری از طرح هادی روستای زوارق بناب با اعلام این خبر گفت: همزمان با گرامیداشت دومین روز از هفته بسیج، طی مراسمی با حضور فرماندار، نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی، بخشدار مرکزی، جمعی از مسئولان و اهالی روستا بهره برداری از طرح هادی روستای «زوارق» از توابع شهرستان بناب آغاز شد.

وی سپس با اشاره به اینکه طرح هادی روستای یادشده شامل اجرای خیابان ۱۴ متری بطول ۷۰۰ متر و تملک با صرف هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شده است، ادامه داد: اگر اهالی روستاهای بناب نسبت به آزادسازی مسیرهای واقع در طرح توسعه مشارکت کنند، سایر هزینه ها از قبیل جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ریزی از طریق اعتبارات دولتی قابل پرداخت است.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس از صرف هزینه ۲۰ میلیارد ریال برای آسفالت ریزی معابر روستایی بناب در جریان سال ۹۳ خبرداد و افزود: این حجم آسفالت ریزی نسبت به سالهای قبل بی نظیر است.

وی از مسئولین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواست در اجرای طرحهای هادی از مصالح مرغوب استفاده نموده و بر آسفالت ریزی و زیرسازی معابر نظارت دقیقی داشته باشند.