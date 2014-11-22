پنج بازیکن جدید جذب کرده ایم/ راه آهن تیم با انگیزه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری عصر امروز شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و راه آهن تهران اظهار داشت: ابتدا درگذشت غلامحسین مظلومی را خدمت جامعه فوتبال و بخصوص استقلالی ها تسلیت عرض می کنم، در مورد بازی فردا هم باید بگویم راه آهن تا اینجا نشان داده که تیم بسیار خوبی است یک تیم جوان و باانگیزه که فکر می کنم ما بازی خطرناکی را فردا مقابل راه آهن داریم.

وی ادامه داد: با این حال شرایط تیم ما هم نسبت به گذشته بهتر شده است. مقابل پرسپولیس توانستیم تاکتیک های مورد نظرمان را تا حدودی به مرحله اجرا دربیاوریم و امیدوارم در بازی با راه آهن نیز بچه ها بتوانند نکات فنی مدنظر را در زمین پیاده کنند. خوشبختانه مقابل راه آهن بازیکن مصدوم و محروم نداریم.

مربی تیم گسترش فولاد تبریز عنوان کرد: تارتار در تیم گسترش تمام تلاش خود را کرد اما بعضی وقت ها می بینید که علیرغم کار زیاد، نتیجه دلخواه به دست نمی آید. هر مربی سلیقه خودش را دارد و حالا تیم ما چند تغییر از سوی کمالوند تا حدودی متحول شده است.

وی در ادامه با اشاره به حضور پنج بازیکن جدید در تیم گسترش فولاد، گفت: یکی از آنها پیمنتا و دیگری محمد ابراهیمی است و سه بازیکن دیگر نیز بعد از بازی راه آهن به ما اضافه می شوند.

طاهری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که بارش باران در بازی فردا بیشتر به ضرر کدام تیم خواهد بود، خاطرنشان کرد: قطعا این شرایط جوی به ضرر ما است چون تیم ما روی زمین بازی می کند و به هر حال ما میزبان هستیم و می خواهیم از شرایط میزبانی بهترین بهره را ببریم.

گفتنی است بیژن طاهری به جای فراز کمالوند در کنفرانس خبری قبل از بازی حاضر شده بود.