به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر شنبه در هفتمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با گرامیداشت هفته بسیج، عنوان کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون شهدا و ایثارگری و تلاش رزمندگان، شاهد طنین اندازی ندای یاحسین در سراسر کشور هستیم و بسیجیان فرزندان واقعی عاشورا هستند که در جبهه ها حضور پیدا کردند و در دفاع از راه حق جان خود را فدا کردند.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) بسیج را شجره طیبه نامیدند که شکوفه های آن بوی بهار و حدیث عشق می دهند و رهبر فرزانه انقلاب نیز در راه بسیج گام بر می دارد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه باید برنامه های هفته بسیج به نحواحسن برگزار شود، افزود: باید با الگوبرداری از بسیجیان، خدمت و تلاشی بسیجی وار داشته باشیم و برای ادای دین به مذهب اهل بیت(ع) همانند نیروهای مخلص بسیجی کار کنیم.

جادری همچنین هفتم آذر روز نیروی دریایی و سالروز عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان را گرامیداشت و تصریح کرد: نیروی دریایی کشورمان در روزهای نخست جنگ طومار نیروی دریایی رژیم عراق را درهم پیچید و اجازه حضور در دریا را از آنها گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش های جوانشیر کدخداپور معاون سابق سیاسی و امنیتی و مهدی رضایی معاون سابق امورعمرانی استانداری هرمزگان قدردانی کرد و بیان داشت: آقای کدخداپور با دعوت بنده مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی را پذیرفت و در طول 10 ماه حضور وی در این سمت به کارشناسی، نیت خالصانه و توان ایشان پی بردم.

نماینده عالی دولت در هرمزگان اضافه کرد: وقتی آقای کدخداپور مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان را پذیرفت، چهار استاندار به دلیل سابقه درخشان ایشان در وزارت کشور به بنده تبریک گفتند و حداقل سه استاندار البرز، فارس و همدان به دنبال حضور آقای کدخداپور در استان خود بودند و وزیر کشور نیز عنوان کرده بود که کدخداپور یکی از گزینه ها برای مسئولیت استانداری بوشهر بود اما در این استان ما تنها حدود 10 ماه توفیق حضور ایشان را داشتیم.

جادری خاطرنشان کرد: ما براساس روال تعامل با رفتن آقای کدخداپور به استان فارس موافقت کردیم و در انتصابات سمت های سیاسی روال کار طوری است که برخی دوستان علاقه مند به اعمال نظرات خود هستند و ما هم تلاش کردیم با تعامل در این خصوص رفتار کنیم و براین اساس فرد دومی را هم برای مسئولیت معاونت سیاسی معرفی کردیم که آن هم پذیرفته نشد و هم اکنون فرد سوم را معرفی کردیم.

وی در ادامه به رفتن معاون امورعمرانی اشاره کرد و گفت: آقای رضایی خود علاقه مند به رفتن بود و ما تمایل داشتیم ایشان بماند اما هیچگاه معاونین خود را برای ترک مسئولیت تحت فشار قرار نداده ام و در این دولت نیز بنا بر این است که تغییر مدیران باید براساس روش و منش اعتدال و تدبیر صورت گیرد.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به برگزاری چهارمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) در استان هرمزگان، اظهار داشت: نام هرمزگان با نام امام سجاد (ع) مزین شده و باید در گوشه و کنار این استان نام حضرت امام سجاد بدرخشد و تعداد نامگذاری های ما به نام این امام بزرگوار کم است.

جادری ادامه داد: امام سجاد (ع) در سنین جوانی توانست در مقابل حکومت جاعل و فاسد یزید بایستد و ستون آن حکومت را به لرزه دربیاورد و نام امام سجاد زیبنده استان ولایتمدار هرمزگان است و باید تعداد بیشتری از خیابان ها و مدارس و سایر مراکز به نام این امام همام در هرمزگان نامگذاری شود.

وی با بیان اینکه نخستین همایش پدافند غیرعامل در علوم دریایی با دستورکارهای بسیار خوب در هرمزگان برگزار شد، عنوان کرد: استان هرمزگان در خط مقدم جبهه مبارزه با استکبار قرار دارد و باید همواره آماده دفاع از خود باشد و با توجه به استقرار نیروهای بیگانه در کنار آبهای مرزی ما باید همواره هوشیار و برای مقابله با تهدیدات آماده باشیم و بتوانیم بحران را مدیریت کنیم و پیام این همایش نیز این بود که استان هرمزگان باید برای هرگونه حادثه آمادگی داشته باشد.

نماینده عالی دولت در هرمزگان در ادامه خاطرنشان کرد: ماههای گرم سال در هرمزگان سپری شده و هم اکنون آب و هوای خوبی برای فعالیت های عمرانی داریم و 50 درصد اعتبارات مصوب استان نیز تخصیص داده شده و تا چند روز دیگر 25 درصد دیگر اعتبارات هم تخصیص می شود تا در سه ماهه سوم سال 75 درصد و در پایان سال به طور کامل اعتبارات را دریافت کنیم و ادارات باید سریع تر برای دریافت بودجه مراجعه و کارهای عمرانی را انجام دهند.

جادری گفت: هم اکنون فصل کار و ورود گردشگران به استان هرمزگان است و برای کار و پذیرایی از مهمانان باید آمادگی داشته باشیم و در پرداخت مطالبات مربوط به کارکنان پیمانی و قراردادی در پروژه های عمرانی باید کارها مدیریت شود و طوری مدیریت کنیم تا در پایان سال با مطالبات انباشته شده مواجه نشویم.

وی همچنین به احتمال افزایش قیمت نان اشاره کرد و افزود: دولت به دنبال افزایش قیمت ها نیست اما این مسئله به افزایش دستمزد و هزینه های نانوایی ها مربوط می شود که اگر این تصمیم اجرایی شود دولت ناچار به اجرای این کار بوده است چون تحت فشار اصناف خبازان بوده و آنها یکی از دلایل کیفیت بد نان را قیمت بالای دستمزدها و پایین بودن قیمت عرضه نان دانسته اند.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله طرح انتزاع بخش هایی از شهرستان پارسیان (گاوبندی) هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: ما به عنوان مجریان قانون، تابع قانون هستیم و دنبال کار غیرقانونی نیستیم و سعی می کنیم در چارچوب قانون کارها را انجام دهیم و همواره پایبند به قانون بوده ایم و قانون برای ما فصل الخطاب است.

جادری تصریح کرد: ما در وضعیت فعلی اجرای طرح جداسازی بخش هایی از شهرستان پارسیان (گاوبندی) را به صلاح نمی دانیم و ضرورت ندارد این طرح اجرایی شود و اگر در فرصت مناسب و بدون تنش و مشکل تدابیر شورای عالی امنیت ملی این بود که این دستور اجرایی شود، همراهی خواهیم کرد اما به دلیل مشکلاتی که در منطقه و استان وجود دارد، می خواهیم این طرح مسکوت بماند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه مردم بشاگرد در سختی زندگی می کنند و امکانات اشتغالزایی در این شهرستان فراهم نیست، عنوان کرد: با تدابیری که صورت گرفت برای اولین بار لباس های مدارس شهرستان بشاگرد در این شهرستان تولید و تامین شد و تامین معیشت و ایجاد اشتغال برای مردم بشاگرد ضرورتی است که در دستور کار قرار دارد و سایر ادارات نیز باید برای ایجاد اشتغال در بشاگرد کمک کنند تا مردم کسب درآمد داشته باشند.