بایرن با 4 گل هافن هایم را شکست داد/ یک امتیاز ناامید کننده برای دورتموند

به گزارش خبرگزای مهر، تیم بایرن مونیخ در هفته دوازدهم رقابتهای بوندس لیگای آلمان میزبان هافن هایم بود که این تیم را با حساب 4 بر صفر شکست داد تا با توجه به باخت تیم وولفسبورگ در زمین شالکه فاصله خود را با این تیم در بالای جدول افزایش دهد.

باستین شواین اشتایگر در این بازی بعد از مدت‌ها برای بایرن بازی کرد و در دقیقه 87 نیز گل چهارم تیمش را به ثمر رساند. سه گل دیگر بایرن توسط گوتزه(23)، لواندوفسکی(40) و روبن(82) به ثمر رسید. در دقیقه 90 دیدار هم آدام زالای از تیم هافن هایم اخراج شد. بایرن با این برد 30 امتیازی شد و با 7 امتیاز اختلاف نسبت به وولفسبورگ در صدر جدول جایگاه خود را مستحکم‌تر کرد.

تیم بحران‌زده دورتموند شنبه شب در زمین پادربورن ابتدا با دو گل اوبامیانگ(12) و رویس(45) پیش افتاد اما در نیمه دوم لوکاس روپ(59) و ماهیر ساگلیک(81) دو گل زدند تا دورتموند اندوخته نیمه اول را از دست بدهد و یک امتیاز نا امید کننده کسب کند. این تیم با یازده امتیاز در رده چهارذهم جدول رده‌بندی ایستاده و در معرض سقوط به قعر جدول رده‌بندی قرار گرفته است.

نتایج دیدارهای همزمان شنبه شب به شرح زیر است:

* بایرن مونیخ 4 - هافن هایم صفر

* مونشن گلادباخ یک - فرانکفورت 3

* هانوفر یک - لورکوزن 3

* ماینتس 2 - فرایبورگ 2

* پادربورن 2 - دورتموند 2

* شالکه 3 - وولفسبورگ 2

* کلن یک - هرتابرلین 2