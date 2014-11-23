علی کریمی ستاره واقعی آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، در مطلبی که تحت عنوان "علی کریمی نماد واقعی فوتبال آسیا" بر روی خروجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفته، آمده است:

علی کریمی پرجاذبه، بی شک یکی از بزرگ‎ترین بازیکنان فوتبال قاره است. بازیکنی که در روزهای بازیگری با پاس‎های دقیق، خلاقیت باورنکردنی و پاهای سبکبال در مقام یک رهبر ارکستر در خط حمله باشگاه و کشورش، هواداران فوتبال در ایران و آسیا را خیره می‎کرد.

وی که با افتخار در کنار دیگر بازیکنان اسطوره‎ای فوتبال ایران نظیر علی دایی، مهدی مهدوی کیا و کریم باقری ایستاده، با به ثمر رساندن 38 گل در 127 بازی ملی، در رده سوم برترین گلزن تاریخ فوتبال ایران قرار دارد که البته بدون تنش حاصل نشده است کمااینکه در فوتبال ایران در سال‎های اخیر ، اختلاف بین شخصیت‎های بزرگ فوتبالی غیرمعمول نبوده است.

کریمی در جام ملتهای آسیا در سال 2004 با عنوان آقای گلی به کار خود پایان داد و همچنین به تیم ملی کمک کرد تا در سال 1998 به عنوان قهرمانی بازی‎های آسیایی دست پیدا کند. دو قهرمانی با ایران در در غرب آسیا و به ثمر رساندن دو گل از سه گل ایران در بازی با نیوزلند که منجر به قهرمانی ایران در بازی‎های آسیا - اقیانوسیه شد ضمن اینکه خودش هم به عنوان برترین بازیکن مسابقات انتخاب شد.

هافبک متولد کرج در رده باشگاهی به همراه پرسپولیس و الاهلی موفق تر بود. وی دو بار با پرسپولیس قهرمان ایران شد و همین طور با الاهلی به دو جام قهرمانی دست یافت. کریمی پس از آن قدم در راه باقری، دایی و مهدوی کیا گذاشت و راهی بوندس لیگا شد.

کریمی عنوان "مارادونای آسیا" را از آن خود کرد و در فصل 06-2005 با بایرن مونیخ به عنوان قهرمانی بوندس لیگا و جام حذفی آلمان دست پیدا کرد و پس از آن در سال 2011 با شالکه قهرمان جام حذفی شد. این بازیکن سابقه بازی در تیم های قطر اسپورتس کلاب و السیلیه و استیل آذین را هم در کارنامه دارد.

کریمی پس از دومین حضور خود در آلمان برای سومین بار به پرسپولیس بازگشت و پس از دو دهه درخشان در عرصه فوتبال، در تراکتور سازی به فوتبال خود پایان داد جایی که وی در رقابتهای جام باشگاه‎های آسیا هم با این تیم به میدان رفت.