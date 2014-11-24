به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست شامل یک سخنرانی با عنوان "انقلاب درختکاری در زمان امپراتوری‌های ایران بر اساس شواهد گرده شناختی" توسط آقای دکتر مرتضی جمالی است.

پژوهش‌های دیرین گرده شناسی اخیر که توسط جمالی و همکاران ایشان در دریاچه مهارلو در فارس و دریاچه آلمالو در آذربایجان شرقی انجام شده اطلاعات مهمی درباره پیشینه درختکاری در ایران باستان به دست داده که نتایج آن در سخنرانی ایشان ارایه می شود.

مرتضی جمالی در زمینه شناخت برهمکنش انسان-آب و هوا-اکوسیستم در دوره کواترنری و عهد حاضر در فلات ایران مشغول پژوهش است. موضوع تز دکترای وی نوسانات اقلیمی و تغییرات پوشش گیاهی در دویست هزار سال گذشته در غرب ایران است. از این محقق تاکنون 30 مقاله در مجله‌های معتبر بین‌المللی چاپ‌شده است که تقریباً همگی آن‌ها به اثر تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی بر روی اکوسیستم‌های ایرانی-تورانی می‌پردازند.

این نشست در روز سه شنبه 4 آذر ماه، بین ساعت 14 الی 15 در سالن نشستهای تخصصی موزه ملی ایران واقع در خیابان امام خمینی(ره)، نبش خیابان سی تیر برگزار می شود. شرکت در این نشست براي عموم علاقمندان آزاد است.