اتفاقات اردوی استقلال قبل از دربی

به گزارش خبرنگار مهر، شب قبل از مسابقات استقلالی‌ها طبق یک رسم قدیمی هم فیلم بازی را می بینند و آنالیز را دوباره به تصویر می کشند و هم کلاس فنی برایشان در مورد دیدار پیش رو برگزار می شود.

در اردوی شب قبل از بازی کلیپی از بازیهای مرحوم غلامحسین مظلومی برای بازیکنان پخش شد. یک مصاحبه از غلامحسین مظلومی در سال 1978 در راه جام جهانی (مقدماتی) روی پرده رفت و چندین صحنه هم از سرمربیگری وی در دربی سال 1376 نیز روی پرده به تصویر کشیده شد.

البته پس از پایان پخش این کلیپ چند بازیکن استقلال هم می گفتند چرا علاوه بر این، چهار بردی را که با پرویز مظلومی داشتیم پخش نکردند تا با روحیه بهتری به میدان برویم.