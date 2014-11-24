تنها 50 درصد روستاهای آستانه اشرفیه از نعمت آسفالت بهره مند هستند

محمد حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان آستانه اشرفیه دارای 450 کیلومتر راه روستایی که تنها 50 درصد این روستاها از نعمت آسفالت بهره مندند.

وی همچنین اظهارداشت: به رغم تمامی تلاش های مسئولان در سطح ملی و استانی امسال تنها 45 کیلومتر از راههای روستایی این شهرستان به زیر پوشش آسفالت می رود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت: آسفالت و بهسازی راههای روستایی نقش مهمی در توسعه هر منطقه دارند.

وی افزود: آستانه اشرفیه با داشتن جاذبه های بی بدیل گردشگری و کشاورزی پر رونق می تواند نقش مهمی در پویایی اقتصادی استان داشته باشد از اینرو می طلبد مسئولان در توسعه زیر ساخت های منطقه توجهی ویژه داشته باشند.

قربانی در ادامه با بیان اینکه اولویت اصلی وزارتخانه بهداشت و درمان باید بهداشت و پیشگیری باشد، اظهارداشت: اگر تمامی بودجه کشور به بخش درمان اختصاص یابد باز هم جوابگو نخواهد بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه بیشتر بودجه های این وزارتخانه هم اکنون متوجه بخش درمان است که باید این رویه اصلاح شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی دریافت های غیر متعارف ( زیر میزی ) را از دغدغه های مهم مردم در بخش درمان دانست و گفت: سامانه 1690 برای رفع این مشکل راه اندازی شده است.

وی در ادامه از تمامی آحاد مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دریافتی غیر معارف درمان در بخش دولتی و خصوصی نظرات و شکایات خود را به این سامانه اعلام تا از سوی مسئولان ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد.

قربانی همچنین تاکید کرد: بخش نظارتی در تمامی حوزه ها به ویژه بهداشت و درمان باید تقویت شود.