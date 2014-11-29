به گزارش خبرنگار مهر، اواخر لیگ سال گذشته بود که علی دایی پرده از اتفاقات عجیبی برداشت و اعلام کرد برخی بازیکنان فولاد اهواز کارت معافیت جعلی دارند! دایی حتی این پرونده را به مجلس هم برد تا ادعای خودش را ثابت کند. شاید از همان روزها بود که تحقیق و تفحص از بازیکنان شروع شد و نهایتا مشخص شد که تعداد زیادی از بازیکنان لیگ برتر دارای کارت معافیت جعلی هستند تا جاییکه بعضی بازیکنان با ضعف چشم یا حتی ضایعه نخاعی کارت معافیت را گرفته بودند در حالیکه در سطح تیم ملی ایران بازی می کردند!

در این شرایط ماجرای تحقیق به لیگ امسال کشیده شد و به این ترتیب بود که فوتبال برای برخی تیم ها به هم ریخت و باشگاه‌هایی چون فولاد خوزستان که تیم خود را بسته بودند با ریزش نیرو مواجه شدند در حالیکه طبق قوانین لیگ برتر نمی توانستند دیگر بازیکنی جذب کنند. این در حالی بود که اگر در فصل نقل و انتقالات و در هنگامه جام جهانی این تفحص به پایان رسیده بود باشگاهها هم بهتر می توانستند عمل کنند و تیم‌هایی چون سپاهان و فولاد و این اواخر استقلال دچار بحران نمی شدند.

فولاد آرش افشین، عبدالله زاده، سروش رفیعی، بختیار رحمانی و غیره را در همان بدو امر از دست داد تا مدافع عنوان قهرمانی عملا پس از سوت آغاز بازی‌ها فلج شود! سپاهان هم البته دچار مشکل شد و حمودی و شجاع خلیل زاد را از دست داد. پرسپولیس پولادی را نتوانست به خدمت بگیرد و کریمیان هم از استقلال این اواخر با مشکل مواجه شد!

در واقع تا حدودی قهرمان نیم فصل و جدول رده‌بندی را حوزه نظام وظیفه مشخص کرد! این اما پایان کار نبود و درحالی که خیلی ها تصور می کردند در نیم فصل این روند شوکه کننده به پایان می رسد و باشگاه‌ها به ثبات می رسند اما به نظر می رسد این اتفاق همچنان ادامه دارد تا جاییکه تراکتورسازی که قهرمان نیم فصل شده دو بازیکن سرباز سپاهان را به خدمت گرفت و با اطمینان دو بازیکن خود را هم به تیم‌های دیگر فروخت.

این موضوع برای ملوان هم اتفاق افتاد تا اینکه سردار کمالی اعلام کرد که هیچکدام از این بازیکنان تا آخر فصل اجازه بازی در هیچ کدام از لیگ‌های ایران را ندارند! همین اعلام موجب شد که سر گیجه‌ای جدی در فصل نقل و انتقالات رخ دهد و کسی نداند باید چه کند؟ در واقع این باشگاه‌ها هر کاری تاکنون انجام داده اند غلط بوده و اگر هیچ کاری نمی کردند قدرتمند تر بودند! این تعدد تصمیم‌سازی برای فوتبال تا این لحظه به شدت لیگ برتر را با تلاطم مواجه کرده و معلوم نیست که این ماجرا تا کجا می‌خواهد جلو برود!