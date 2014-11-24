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۳ آذر ۱۳۹۳، ۹:۲۰

رشید به مهر خبر داد:

«شراب تلخ» بعد از «شراب سرخ» می‌آید/ روایت مقتل از نگاه شهید مطهری

«شراب تلخ» بعد از «شراب سرخ» می‌آید/ روایت مقتل از نگاه شهید مطهری

محسن رشید از آماده‌سازی دو کتاب جدید با موضوع ائمه و امامت خبر داد که یکی از این دو کتاب، مقتل از زاویه دید شهید مطهری و دیگری مجموعه‌شعری با عنوان «شراب تلخ» است.

محسن رشید شاعر و محقق ادبیات عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: مشغول تحقیقات و کارهای زیادی هستم ولی هر زمان که فرصت پیدا می‌کنم، روی ۲ اثر کار می‌کنم. یکی از این دو، مقتل از زاویه دید شهید مطهری است.

وی افزود: کاری که می‌کنم این است که به نوشته‌ها و سخنرانی‌های شهید مطهری مراجعه کرده و مشغول استخراج هستم. او نگاه دقیقی داشت و سخنان و مواضعش قابل اطمینان است. به همین دلیل به سراغ او و آثارش رفتم. وقتی روضه هم می‌خواند، مطالب قابل اتکا و محکمی را بیان می‌کرد. من از مطالب و بیاناتش درباره حضرت قاسم، امام حسین و اصحاب، حضرت عباس، حضرت علی‌اکبر و... یادداشت‌ و فیش‌برداری می‌کنم و آن‌ها را جانمایی می‌کنم.

این پژوهشگر عاشورا در ادامه گفت: کار دیگری که گاهی اوقات به آن می‌پردازم، مجموعه‌شعری به نام «شراب تلخ» است. محرم امسال، انتشارات ذکر مجموعه‌شعر «شراب سرخ» را درباره امام حسین(ع)، شهدای کربلا و امام سجاد(ع) به چاپ رساند که «شراب تلخ» در امتداد آن قرار می‌گیرد. شعرهای این مجموعه، درباره ۱۴ معصوم به غیر از امام حسین و امام سجاد است. یعنی «شراب تلخ» درباره ۱۲ معصوم است نه ۱۴ معصوم.

رشید گفت: در حال حاضر مطالعات و پژوهش‌های مختلف اجازه نمی‌دهد به طور متمرکز به این دو اثر بپردازم ولی هرزمان که وقت کنم، کار روی آن‌ها را ادامه می‌دهم تا به ثمر برسند.

کد مطلب 2427164

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