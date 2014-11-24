محمدرضا خاکی پژوهشگر، مترجم و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «دیده بانان» به خبرنگار مهر گفت: قرار است از 9 آذرماه نمایش «دیده بانان» در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کند. این نمایش نوشته پیر روبر لوکلرک است که از جمله نمایشنامه نویسان معاصر فرانسه به شمار می‌رود.

وی درباره مضمون این اثر نمایشی توضیح داد: این نمایش یک کمدی دو پرده‌ای درباره جنگ است که توسط خود من ترجمه شده است. این نمایش پیش از این در تئاتر لوسِرنر پاریس نیز به صحنه رفته و مورد استقبال قرار گرفته است.

این مدرس تئاتر در ادامه درباره دلیل انتخاب این نمایشنامه گفت: این نمایشنامه اثری در ارتباط با جنگ است که به شکلی جذاب روایت می شود. البته این نمایشنامه انتخاب اولم نبود و تصمیم داشتم نمایشنامه دیگری را که پیش از این ترجمه کرده بودم، اجرا کنم اما به دلیل محدودیت زمانی و در اختیار نداشتن سالنی مناسب تصمیم گرفتم این نمایش را که هم اثری جذاب است و هم نسبت به دیگر متون، اجرایی جمع و جور تر را می طلبد به صحنه ببرم.

وی در پایان صحبت‌هایش یادآور شد: مهمترین مساله ای که من را به اجرای این اثر نمایشی تشویق کرد حضور عده ای بازیگر جوان و پرانرژی است که برای اجرای این نمایش همه تلاششان را کردند. هنوز هیچ کمک هزینه و بودجه یا برای اجرای نمایش به ما داده نشده اما این مسائل مهم نیست بلکه مهم این است که قرار است با بازیگران با استعدادی یک اثر نمایشی را به صحنه ببرم.

در این نمایش که از 9 آذر در تالار «چهارسو» مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌رود، وحید نفر، علیرضا ناصحی، بهنام شرفی، محمد روشنی، بیژن محرمی، سارا افشار و علیرضا مدنی ایفای نقش می‌کنند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از مازیار ملکی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، میلاد آذرم منشی صحنه، امیرحسین دوانی طراح صحنه، نسرین خرم طراح لباس، آنکیدو دارش موسیقی، مسعود جورسرا، مازیار ملکی طراحی و ترکیب صدا و امیر موسی‌کاظمی روابط عمومی.