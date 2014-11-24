عملکرد سیاسی فرهادی مبتنی بر اعتدال بوده است/وزیر پیشنهادی شبهات را تکذیب کرد

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درخصوص وزیر پیشنهادی علوم گفت: پس از فراز و نشیب هایی که در حوزه معرفی و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم طی ماه های گذشته پشت سر گذاشتیم دولت با معرفی فردی علمی و دارای سابقه مثبت مدیریتی و سیاسی، فضایی را که وزیر برای رای اعتماد نیاز دارد مهیا کرد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش بینی ها حاکی از نظر مثبت مجلس به وی است هرچند تلاش ها برای ایجاد شبهاتی درخصوص سابقه سیاسی فرهادی انجام شد اما با تکذیب وزیر پیشنهادی علوم، فضای مجلس نسبت به وی مثبت شده و پیش بینی می کنیم که وی بتواند رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگریان رهروان ولایت اعلام کرد: تجربه دو دوره وزارت های علوم و بهداشت و عملکرد مدیریتی در حوزه سیاسی در طول سال های گذشته که مبین مشی اعتدال وی بوده، نشان از لیاقت فرهادی برای احراز پست وزارت دارد.

وی در پایان ابراز امیداری کرد: با رای قاطع مجلس به وزیر پیشنهادی علوم وزارت علوم هم به ساحل ثبات و آرامش در مدیریت خواهد رسید که باید منتظر برنامه های دولت در این حوزه باشیم.