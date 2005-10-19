تيمهاي حاضر درجام جهاني درجام تختي شركت مي كنند/ آينده سازي در كشتي نياز به زمان دارد

محمد رضا طالقاني درگفت و گو با خبرنگار "مهر"ضمن بيان اين مطلب افزود: فدراسيون كشتي مترصد آن است تا تيمهايي را كه درجام جهاني حضورمي يابند درجام تختي نيزشركت دهد و اين بهترين راه براي تقابل كشتي گيران داخلي با نفرات خارجي خواهد بود.

وي درادامه ازدرخواست استانهاي مازندران و خراسان براي ميزباني جام تختي خبرداد و گفت: اين دوهيات خواستار برگزاري جام تختي دراستانهايشان شده اند و فدراسيون درحال بررسي اين موضوع است.

رييس فدراسيون كشتي درادامه صحبتهايش با بيان اين كه كار زيربنايي و آينده سازي در كشتي نياز به زمان كافي دارد گفت: زماني كه درهيات كشتي تهران بودم قريب به 75 ماه تلاش شبانه روزي داشتيم تا اينكه هيات توانست با برگزاري اردوها و مسابقات گوناگون نوابغي مثل دبير و حيدري و چند تن ديگر از كشتي گيران را شناسايي كند.

وي افزود: پس از تلاشي چند ساله فرصت قرارگرفتن دركادر اجرايي در فدراسيون را بدست آوردم و نتيجه 75 ماه تلاش مستمر در فدراسيون كشتي به بازنشستن استعدادها ظهوريافته بود، حالا چند سال ازسال 2002 گذشته و مامجبورهستيم درتيم ملي دگرگوني ايجاد كنيم و يك شبه نمي شود به همه چيز رسيد و ضمن آنكه كشتي خم رنگرزي نيست كه هر وقت بخواهي از آن قهرمان بيرون بياوري . كارآينده سازي نيازبه زمان و فرصت كافي دارد و كاريك ماه و يك سال هم نيست.

رييس فدراسيون كشتي از ارسال نامه اي دروغين به واسطه يكي از داوران به فدراسيون جهاني كشتي ابراز نارضايتي كرد و گفت: بعضي آدم هاي مغرض كه به خودشان زحمت شركت درآزمون داوري را نداده بودند با ارسال نامه اي غيررسمي به فدراسيون جهاني كشتي فيلا دادخواهي كرده بودند كه با تشريح مسائل به وجود آمده موضوع را براي آقاي مارتيني تفهيم كرديم و وي نيزبا شنيدن صحت سقم ماجرا آن را پذيرفت.

طالقاني درخصوص برگزاري مسابقات آسيايي كشتي دانشجويان اظهار كرد: ازآقاي اكبرايرانمنش مسوول فدراسيون جهاني كشتي دانشجويان فيزو درخواست كرده ايم اين موضوع را پيگيري كند واميدواريم در اين زمينه به نتيجه خوبي برسيم .

رييس فدراسيون كشتي درپايان اعلام كرد: به منظورشركت درجام شهيدان كه شهرستان ساوه ميزبان آن است تاكنون تيم هاي روسيه ، داغستان ، تاجيكستان و سوريه اعلام آمادگي كرده اند و نفرات برترمسابقات كشتي آزاد جوانان كشورما تيم ملي نوجوانان اعزامي به رقابتهاي آسيايي جوازحضوردراين مسابقات را كسب كرده اند و آقاي ذكريا ازمصرنماينده فيلا در اين مسابقات خواهد بود.