شکست بدمینتون بازان قم برابر زنجان در لیگ جوانان کشور

مجتبی ساده خو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سی و دومین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان کشور در بخش مردان با شرکت ۱۸۰ بازیکن از ۲۰ استان کشور در سمنان آغاز شد و نماینده قم پس از پیروزی بر اصفهان، عصر یکشنبه برابر سمنان نخستین شکست خود را تجربه کرد.

وی گفت: بدمینتون بازان قمی که با تیمی پرامید در این مسابقات شرکت کرده‌اند در نخستین مسابقه خود در این رقابت‌ها برابر تیم هیئت بدمینتون اصفهان قرار گرفتند و مقتدرانه، این تیم را ۳ بر صفر شکست دادند.

دبیر هیئت بدمینتون قم افزود: دومین مسابقه نماینده قم برابر تیم بدمینتون زنجان برگزار شد که در این مسابقه نماینده زنجان ۳ بر یک به برتری رسید اما هر دو تیم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند.

پنجه باشی بیان داشت: تیم بدمینتون جوانان قم در مرحله یک هشتم نهایی به دیدار تیم جوانان البرز می‌رود و در صورت پیروزی در این مسابقه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جوانان کشور صعود می‌کند و حریف خراسان رضوی می‌شود.

وی عنوان کرد: تیم بدمینتون جوانان قم با ترکیب علیرضا افکانه، محمدحسین ثانی، عرفان نوری، محمدباقر ترابی، محمد مهدی‌زاده و نعیم موسوی‌نژاد با مربیگری حامد شعبانیان مربی جوان و خوش فکر قمی و سرپرستی مرتضی ثانی در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

وی تصریح کرد: بدمینتون بازان قمی در رده‌های سنی پایه در یکی دو سال اخیر نتایج بسیار خوبی کسب کرده‌اند که آخرین آن مربوط به نایب قهرمانی نماینده بدمینتون قم در مسابقات نونهالان کشور بود.

پنجه باشی خاطرنشان کرد: تیم بدمینتون بزرگسالان قم نیز امسال در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند و قرار است مسابقات لیگ دسته اول با هدف کاهش هزینه تیم‌های حاضر به صورت متمرکز برگزار شود.